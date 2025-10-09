'Это отвратительно!' Путешественник рассказал о негативном опыте в самолете и заручился поддержкой в сети

Часто правила поведения в общественном транспорте насколько размыты, что остается надеяться только на воспитанность людей, которые едут вместе с вами. Похоже, пользователю, который путешествовал самолетом через Ближний Восток, не повезло с соседями.

Мужчина поделился негативным опытом на платформе Reddit. По его словам, его перелет из Азии в Лондон, стал для него настоящим кошмаром из-за того, что женщина сзади положила ноги вместе с обувью на спинку его сиденья.

В начале полета он пытался сделать ей замечание, но она лишь спросонья грубо спросила его несколько раз: "Что такое?", а затем крепко уснула дальше.

Выдержав четыре часа этого дискомфорта, он все же решил взять ситуацию в свои руки.

"Я встал на своем месте, обернулся и сказал ей передвинуть ноги. Она начала спорить со мной, но на этот раз я повысил голос. Думаю, она не ожидала, что я буду сопротивляться, потому что в конце концов ее партнер, который смеялся над моей предыдущей попыткой, сказал ей убрать ноги, и она неохотно это сделала", - сказал мужчина.

По его словам, у него очень болела голова, и каждый раз, когда он наклонялся головой к окну, чтобы заснуть, то боялся, что его волосы коснутся ее обуви.

"У меня обсессивно-компульсивное расстройство в отношении таких вещей. Я не мог успокоиться все время, пока она наконец не сдвинула их с места", – завершил он рассказ.

Ища поддержки, мужчина обратился к пользователям социальных сетей, чтобы услышать их мнение по этому вопросу.

Один комментатор ответил на его сообщение, написав: "Ого. Это отвратительно. Вы могли бы позвонить стюарду с самого начала, и они бы быстро решили этот вопрос".

Другой вмешался: "Сейчас люди такие грубые и капризные. Я бы попросил только один, а потом позвонил бы персоналу. Если бы это не помогло, я бы вылил свой напиток ей на грязные ноги".

