'Это очень сложный вопрос': в Генштабе озвучили наработки о возможности демобилизации

В Генеральном штабе В СУ заявили, что вопрос демобилизации военнослужащих остается одним из самых сложных во время войны. В то же время военное командование уже прорабатывает возможные механизмы увольнения со службы для отдельных категорий бойцов, которые находятся в армии дольше всего.

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Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов в интервью LIGA.net. По его словам, пока не стоит подробно говорить о возможных решениях, чтобы не создавать у военных и их семей завышенных ожиданий.

В Генштабе работают над механизмами демобилизации

Гнатов отметил, что проблема демобилизации напрямую связана с потребностями армии и темпами пополнения личного состава.

"О демобилизации сейчас не стоит говорить подробно, чтобы не вводить людей в заблуждение и не создавать ложных ожиданий", – отметил он.

По словам начальника Генштаба, этот вопрос постоянно находится в работе, а специалисты рассматривают несколько возможных вариантов его решения. Прежде всего речь идет о военнослужащих, которые служат с первых дней полномасштабного вторжения или находятся в рядах ВСУ еще со времени боевых действий, продолжающихся с 2014 года.

Демобилизация зависит от мобилизации

В то же время массовое увольнение военных со службы пока невозможно из-за необходимости поддерживать боеспособность армии в условиях войны. В Генштабе подчеркивают, что темпы мобилизации и демобилизации напрямую связаны между собой.

"Чем выше будут показатели призыва, тем больше возможностей появится для освобождения тех категорий военных, которые уже имеют на это право", – пояснил Гнатов.

Вопрос демобилизации остается одним из самых чувствительных для украинского общества. Значительное количество военнослужащих непрерывно находится на службе уже более четырех лет с начала полномасштабной войны, а часть защитников участвует в боевых действиях еще с 2014 года. Именно поэтому поиск механизма справедливой ротации и возможного увольнения со службы остается одним из ключевых вызовов для государства и военного командования.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский заявил, что до завершения российской агрессии демобилизации в Украине ждать не стоит. Сейчас можно говорить только об увольнении во время войны.

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