Это не шкаф и не пакет: рассказываем, как правильно и где хранить гречку, чтобы не завелась моль

Гречка – очень вкусный, ценный и простой в приготовлении продукт. Ее можно использовать для приготовления каш, супа, пудингов и даже хлеба, запеканок.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и где правильно хранить гречку, чтобы в ней не заводилась моль.

Как правильно хранить

Гречку нужно в герметичной таре в сухом, темном и прохладном месте, чтобы защитить ее от пищевой моли. Выбирайте сухие и прохладные полки, удаленные от плиты, батарей и раковины. Повышенная влажность и тепло привлекают насекомых

Вдали от солнца

Прямые солнечные лучи портят качество крупы.Чего избегать: Не держите запасы под мойкой или в сырых местах.

Герметичная тара

Используйте стеклянные, металлические или плотные пластиковые банки с плотно закрывающимися крышками. Обычные мягкие пакеты моль легко прогрызает.

Народные методы защиты

Положите на полку шкафа лавровый лист, зубчики чеснока (в шелухе), веточку сухой душицы или лаванду – резкие запахи отпугивают моль.

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