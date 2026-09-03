Это не шкаф и не пакет: рассказываем, как правильно и где хранить гречку, чтобы не завелась моль
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Гречка – очень вкусный, ценный и простой в приготовлении продукт. Ее можно использовать для приготовления каш, супа, пудингов и даже хлеба, запеканок.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и где правильно хранить гречку, чтобы в ней не заводилась моль.
Как правильно хранить
Гречку нужно в герметичной таре в сухом, темном и прохладном месте, чтобы защитить ее от пищевой моли. Выбирайте сухие и прохладные полки, удаленные от плиты, батарей и раковины. Повышенная влажность и тепло привлекают насекомых
Вдали от солнца
Прямые солнечные лучи портят качество крупы.Чего избегать: Не держите запасы под мойкой или в сырых местах.
Герметичная тара
Используйте стеклянные, металлические или плотные пластиковые банки с плотно закрывающимися крышками. Обычные мягкие пакеты моль легко прогрызает.
Народные методы защиты
Положите на полку шкафа лавровый лист, зубчики чеснока (в шелухе), веточку сухой душицы или лаванду – резкие запахи отпугивают моль.
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