'Это был незаменимый человек в колективе': в Ривне попрощались с воином, который погиб в боях на Донетчине. Фото и видео

В Ривне попрощались с защитником Виктором Гогоем, погибшим в боях с врагом в Донецкой области. Жизнь воина оборвалась 4 января, в последний путь его провели во вторник, 13-го.

Коллеги, с которыми Виктор работал на "Ровноазоте", говорят: он был человеком честным и безгранично преданным и своему делу, и собственному государству. О потере и прощании с Героем рассказали в Ривненском городском совете и издании "Суспільне Рівне".

Что известно о Герое

Как рассказали в Ривненском горсовете, родился Виктор Гогой 29 июля 1983 в селе Вербень Дубенского района.

После окончания школы поступил в Национальный университет водного хозяйства и природопользования.

Отслужил срочную службу. По возвращении домой долгое время работал на одном из крупнейших в Украине заводов химпромышленности – "Ривнеазот". Впоследствии – в магазине дверной фурнитуры и замков.

В марте 2025-го Виктор Гогой был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

"Побратимы и командиры его ценили, потому что Виктор был очень ответственный, быстро учился, отличался своей осведомленностью во многих сферах. Был душой компании и надежной опорой для своей семьи. Искренний, веселый и жизнерадостный - он заряжал всех своим оптимизмом и никогда не пасовал перед трудностями. Это был человек, с которым интересно, лучший друг, что умел выслушать и поддержать разговор", – рассказала жена защитника.

У коллег из "Ривнеазота" о Викторе остались наилучшие воспоминания.

"Это был незаменимый человек в нашем коллективе. Как товарищ, он всегда мог поддержать нас в тяжелое время. И самое главное — это был человек честный и до конца преданный своему делу и своему государству. Вечная память ему от нас и от всего нашего украинского народа", — рассказал его бывший коллега журналистам.

Виктор интересовался техникой, в частности компьютерной, поэтому друзья часто обращались к нему за помощью

"Дружили больше десяти лет. Он был положительным человеком. Всегда был весел, никогда не паниковал. Это был хороший, лучший друг. Он во многом разбирался, мне, например, во многом помогал. Нашей семье тоже. Он разбирался в компьютерах, в технике, в графике. То есть он был знающим человеком во многих сферах", – отметила в разговоре с "Суспільним" подруга Виктора Гогоя Леся.

Жизнь воина оборвалась во время выполнения боевой задачи в Донецкой области 4 января. Попрощались с ним 13 января на майдане Незалежности в Ривне, похоронили – на кладбище села Вербень, где родился и рос Герой.

Дома 42-летнего воина ждали жена, двое детей, мать и два брата.

