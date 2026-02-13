Это больше, чем спорт: известная сеть отелей Ribas Hotels поддержала Гераскевича эксклюзивным сертификатом

Скелетонист Владислав Гераскевич после резонансной дисквалификации с Олимпийских игр из-за "шлема памяти" стал символом достоинства и несокрушимого характера украинцев. Вместо медалей он получил нечто большее – почет своего народа и место в истории, чего не сможет отменить ни один МОК. А украинский бизнес поддержал спортсмена еще и финансово, предоставив ему миллионные премии и эксклюзивные сертификаты.

Видео дня

К мощной волне поддержки украинского скелетониста присоединился гостиничный сектор. Известная сеть Ribas Hotels, объявила о предоставлении спортсмену пожизненного права на проживание во всех своих отелях.

Этот жест стал символом благодарности за несокрушимость и достоинство, которое Владислав Гераскевич продемонстрировал перед всем миром.

"Когда Вы выходите на мировую арену с именами погибших на шлеме – это больше, чем спорт. Это характер. Это достоинство. Это Украина. Мы хотим, чтобы у Вас всегда было место, где можно восстановиться и набраться сил", – отметили в Ribas Hotels.

Предоставляя Владиславу Гераскевичу пожизненную подписку на услуги своих отелей, Ribas Hotels демонстрирует, что благодарность героям не ограничивается временем.

Ранее о премии в 1 млн гривен для спортсмена объявил monobank. Соучредитель банка Олег Гороховский назвал Гераскевича "достойным человеком, выдающимся спортсменом и настоящим патриотом Украины".

"Гордимся, восхищаемся и хотим, чтобы каждый спортсмен, представляющий нашу страну, знал – для нас всех важно, чтобы голос Украины был услышан, а о нашей борьбе знал весь мир", – написал Гороховский в соцсетях.

Еще 1 миллион гривен Владиславу Гераскевичу передал ИТ-предприниматель, основатель и президент W Group, СЕО криптобиржи WhiteBIT Владимир Носов.

Спортсмен получит помощь в активе 500 WBT (собственная монета биржи WhiteBIT Coin), что по текущему курсу эквивалентно 1 088 000 грн. Об этом Носов сообщил в Instagram.

"Мы украинцы сами предоставляем медали высшей пробы. И сегодня Владислав точно заслужил и получает эту медаль от нас. Осталось дело за малым – денежное вознаграждение за эту победу нашему казаку. Присоединяюсь и присылаю 500 WBT (1 088 000 грн), выписывая WB Check нашему спортсмену", – написал ИТ-предприниматель.

Такая мощная поддержка украинских компаний создала своеобразную "народную премию" для спортсмена, который выбрал путь правды.

Украина показывает пример солидарности со своими Героями, которые представляют страну на международной арене не только результатами, но и принципиальной позицией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский наградил скелетониста Владислава Гераскевича орденом Свободы. Как сказано в указе главы государства, Гераскевич награжден "за самоотверженное служение украинскому народу, гражданское мужество и патриотизм в отстаивании идеалов свободы и демократических ценностей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!