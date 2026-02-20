Этим знакам зодиака чрезвычайно повезет в конце февраля – начале марта

В конце февраля – начале марта четырех знаков зодиака ожидает период чрезвычайной удачи. Их жизнь может измениться так, как они того никогда не ожидали. Прорыв произойдет во всех сферах жизни.

Видео дня

Большого успеха достигнут Овен, Лев, Весы и Козерог, пишет Madeinvilnius. То, что произойдет, превзойдет все ваши ожидания, говорят астрологи.

Овен

Марс и Юпитер образуют уникальный аспект, который принесет Овнам прорыв во всех сферах жизни. В карьере вы получите признание и прибыль от проектов. Будьте смелыми и инициативными. Подавайте заявку на должность, о которой вы мечтаете и берите на себя ответственность.

В финансовой сфере также время для больших побед. Вы можете получить бонус, повышение зарплаты или успешный прорыв в бизнесе.

Самые важные дни: 1-7 марта. Действуйте смело и без колебаний.

Лев

Солнце находится в благоприятном аспекте в течение прошлого года, поэтому это время сиять для Львов. Вы получите публичное признание, награды и комплименты. Ваш талант и усилия будут оценены. В творческих проектах вам тоже повезет. Ваша харизма сейчас очаровательна, поэтому будьте в центре внимания.

Прорыв вас ожидает и в любви. Отношения будут романтическими и счастливыми. Одинокие получат благосклонность тех людей, которые вас заслуживают.

Самые важные дни: 5-10 марта. Не бойтесь требовать то, чего заслуживаете.

Весы

Венера, управитель Весов, сейчас находится в идеальном соединении с Юпитером. Ваши отношения наконец-то станут такими, о которых вы мечтали. Они будут преданными и глубокими. Одинокие могут найти настоящую любовь. Вы будете притягивать к себе людей, поэтому откройте свое сердце.

В финансовой сфере вы также добьетесь успеха. Деньги придут благодаря отношениям, наследству или просто неожиданной удаче. Инвестиции наконец окупятся.

Самые важные дни: с 26 февраля по 3 марта. Будьте открытыми к победам.

Козерог

Сатурн, управитель Козерога, способствует раскрытию вашего потенциала. Вы увидите плоды своих усилий и энергии. В карьере будет быстрое повышение и признание от начальства. Ваше терпение и дисциплина – ваши ключи к успеху. Не сдавайтесь на последнем этапе.

В финансовой сфере это будет один из лучших периодов вашей жизни. Вы можете получить предложение, которое удвоит ваш доход, или прорыв в бизнесе.

Самые важные дни: 6-12 марта. Вы почувствуете ясность и увидите результаты.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.