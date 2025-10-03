Этих знаков зодиака ожидают испытания в октябре: на что обратить внимание

В октябре три знака зодиака столкнутся с испытаниями. Трудности возможны в повседневной жизни, отношениях и финансах Близнецов, Скорпиона и Козерога.

Видео дня

Чтобы избежать проблем, астрологи советуют обращать внимание на детали, пишет Madeinvilnius. Читайте далее гороскоп для этих знаков зодиака.

Близнецы

Близнецам в октябре важно сохранять спокойствие, терпение и не поддаваться волнующим обстоятельствам. Важно избегать импульсивности, поскольку это может привести к недоразумениям. На работе не принимайте поспешных решений, а в отношениях не провоцируйте споры.

Скорпион

Скорпионы могут испытать эмоциональные трудности. Не стоит прибегать к ревности или подозрениям, поскольку это лишь осложнит отношения. В личной жизни возможны конфликты. В финансах не рискуйте. Вам стоит доверять близким людям, это поможет сохранить спокойствие.

Козерог

Козерогам нужно быть осторожными. Не берите на себя слишком много, чтобы избежать переутомления и сохранить здоровье. На работе не допускайте выгорания. В отношениях – проводите больше времени с близкими. Ищите баланс между работой и отдыхом.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.