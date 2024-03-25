'Эти светлые лица – молодые онкологи': в сети показали знаковые фото и призвали украинцев делать чек-ап тесты на рак

Журналистка Янина Соколова показала фото с молодыми врачами-онкологами и рассказала, что побороть страшную болезнь ей помогли именно украинские врачи. Также она призвала украинцев заботиться о своем здоровье и проходить проверку на рак.

Соответствующие фото журналистка опубликовала в соцсети Facebook. Она сообщила, что провела лекцию для врачей в OncoHub, чтобы помочь им получить навыки публичной коммуникации.

Журналистка отметила, что многим из этих лидеров в онкологии еще нет 35 лет, однако они лучшие в своей области.

"Эти светлые лица – молодые онкологи. Молодые лидеры онкологии, врачи, являющиеся новым поколением врачей, кто-то с западным образованием, несмотря на то, что им еще нет 35 лет.

Я пережила рак. Вместе с Андреем Безносенко мы боролись с системой взяточников в Институте рака, которые подавали на меня и на молодых врачей в суд, которые мы благодаря Виталию Коломийцу успешно выиграли", – рассказала журналистка.

Янина Соколова также вспомнила слова премьер-министра Израиля Голды Меир, которая была украинкой по происхождению. Политическая деятельница говорила, что даже во время войны щит, который должен быть максимально поддержан государством – это военные, врачи, учителя. Поскольку именно развитие этих отраслей поможет выстроить сильную нацию.

Также журналистка рассказала, что сама лечила рак у украинских врачей, ведь считает их лучшими и верит в то, что у Украины есть медицинское будущее.

"Наши врачи самые лучшие. Именно поэтому я лечилась здесь. Но мне очень хотелось чтобы мы, гражданское общество побуждали власть защищать их так, как они защищают нас.

Общение с 20 молодыми мотивированными онкологами дает вдохновение и понимание, что у Украины есть медицинское будущее", – рассказала она.

Журналистка отметила, что чем больше в Украине будет полезного медицинского контента, тем более осознанным будет поведение граждан к своему здоровью. Также она призвала украинцев регулярно проходить проверку на рак.

"Не забудьте делать чек-ап тесты раком. В больницах вашего города они есть. Принцессы и принцы тоже болеют. Поэтому проверьтесь на следующей неделе. Чтобы уберечь себя. Потому что у нас впереди светлое будущее, вы должны иметь силы развивать себя, а значит страну ", – написала Янина Соколова.

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