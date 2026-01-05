Есть три критерия: как происходит продление отсрочки для учителей

В Украине во время всеобщей мобилизации педагогические работники имеют право на получение отсрочки. Ее должен инициировать руководитель соответствующего учебного заведения.

После подтверждения с его стороны учителю автоматически продлевают отсрочку на определенный срок. Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

Как учителю получить автоматическую отсрочку от мобилизации

Гражданин обратился к юристам с вопросом, является ли процесс предоставления отсрочки для учителей автоматизированным.

Айвазян объяснил, что процедура начинается с действий руководителя учебного заведения. В частности, через интегрированную систему ПАК АИКОМ директор самостоятельно подтверждает наличие оснований для отсрочки педагогического работника в соответствии со ст. 23 Закона Украины от 21.10.1993 №3543-XII "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Нажатие отметки означает подтверждение соответствия учителя законодательным требованиям.

Основные критерии для получения отсрочки педагогом:

– быть работником учреждения общего среднего образования;

– работать в этом заведении по основному месту работы;

– иметь педагогическую нагрузку не менее 0,75 ставки.

"После этого подтверждения педагогический работник автоматически включается в соответствующий реестр Минобороны для возобновления отсрочки", — отметил адвокат.

Напомним, в Украине право на отсрочку от мобилизации по уходу за пожилыми родственниками действует по строгим условиям, которые часто становятся сложными для заявителей. Отсрочка возможна только при наличии инвалидности I или II группы у бабушки или дедушки и при отсутствии других родственников, которые могли бы осуществлять уход.

Как сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2026 года мобилизационные процессы в Украине станут более системными, цифровизированными и контролируемыми. Государство делает ставку не на массовость призыва, а на качественный воинский учет, подготовку и минимизацию злоупотреблений.

