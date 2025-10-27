Есть строгие запреты: что нельзя делать на Хэллоуин

Праздник Хэллоуин – один из самых загадочных и популярных в мире. Его отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября. Именно тогда, по древним кельтским верованиям, открывается граница между миром живых и мертвых.

В это время на землю якобы выходит нечисть, а люди наряжаются в устрашающие костюмы, чтобы с ней "слиться" и не быть узнанными. Несмотря на веселый и шуточный характер праздника, он имеет свои приметы, традиции и даже запреты. OBOZ.UA рассказывает, что нельзя делать на Хэллоуин.

История Хэллоуина

Происхождение Хэллоуина уходит в дохристианские времена. Это традиция древних кельтов Ирландии и Шотландии, которые отмечали праздник Самайн – символическое завершение лета и начало нового года. Люди верили, что этой ночью духи умерших возвращаются на землю, поэтому разжигали костры, шумели, надевали жуткие маски чтобы отпугнуть нечистую силу.

Впоследствии обычай распространился по всему миру. Сейчас Хэллоуин празднуют в США, Канаде, Великобритании, Японии, Корее, Австралии и, конечно, в Украине.

Главные символы праздника

Самый известный символ Хэллоуина – светильник Джека, или тыква с вырезанным лицом и свечой внутри. По легенде, он помогает душам найти путь между мирами.

Другая традиция – переодевания. Сегодня костюмы не ограничиваются ведьмами, призраками или вампирами: популярны образы киногероев, музыкантов и тому подобное. Дети ходят по домам с фразой "Конфеты или смерть!" (trick or treat), получая сладости от соседей.

Что нельзя делать на Хэллоуин

Несмотря на веселую атмосферу, существуют народные запреты, связанные с этим днем. Суеверные люди верят, что именно в ночь на 1 ноября граница между мирами самая тонкая, поэтому нужно быть осторожными.

Нельзя:

пускать в дом чужого черного кота – считается, что под его видом может проникнуть нечисть;

убивать пауков – они защищают жилище от злых духов;

оставлять белье на ночь – в него может "заселиться" темная энергия;

держать открытыми двери и окна – чтобы не впустить потусторонние силы;

отказывать тем, кто просит помощи – ведь это может быть дух, который испытывает человеческое сердце.

И самое главное – никогда не оглядывайтесь, если услышите за спиной шаги. Говорят, что тот, кто осмелится обернуться, может потерять рассудок.

