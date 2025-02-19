Есть очаги тления: на ЧАЭС шестой день ликвидируют последствия российской атаки. Фото и видео

На Чернобыльской атомной электростанции уже шестой день ликвидируют последствия российской атаки. Спасатели продолжают тушить очаги тления и работают над раскрытием поврежденных конструкций объекта "Укрытие".

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Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления и проводят работы по частичному раскрытию конструкций укрытия", – говорится в сообщении.

Несмотря на нанесенные разрушения, ситуация контролируется. Радиационный фон на территории ЧАЭС не превышает допустимые нормы.

14 февраля во время массированной атаки Россия запустила дрон с фугасной боевой частью, попавший в укрытие разрушенного четвертого энергоблока ЧАЭС. Это привело к пожару и значительным повреждениям конструкций.

Президент Владимир Зеленский заявил, что беспилотник летел на высоте 85 метров, что сделало невозможным его обнаружение радарами. Это еще раз доказывает – атака была целенаправленной.

Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Напомним, в понедельник, 17 февраля, по состоянию на 10 часов утра было зафиксировано три очага тления на территории Чернобыльской атомной электростанции в результате удара российского дрона 14 февраля. К тушению привлечены соответствующие специалисты.

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