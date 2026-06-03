Есть нюансы: какие документы могут требовать ТЦК, а какие – только полиция

Во время мобилизационных мероприятий документы у граждан могут проверять представители ТЦК, полиции и ГПСУ. Однако важно знать, кто и какие именно документы имеет право требовать предъявить.

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Нюансы законодательства в этой плоскости в комментарии медиа растолковала адвокат Юлия Антонюк. Она также подчеркнула, что установление личности гражданина и применение к нему мер принуждения является исключительной прерогативой правоохранителей.

Какие документы могут требовать представители ТЦК

Законодательство содержит четкую норму: представители ТЦК имеют право требовать во время проверки исключительно те документы, которые непосредственно касаются воинского учета или удостоверения личности.

А вот установление личности и применение в отношении нее мер принуждения в их компетенцию не входит. Задерживать или доставлять гражданина в участок могут только полицейские.

Адвокат добавила, что гражданин во время проверки имеет право требовать, чтобы представитель ТЦК представился, назвал должность, показал служебное удостоверение и объяснил основание проверки. Она также отметила: сам факт проверки документов не дает работникам ТЦК права задерживать человека и доставлять его в военкомат.

Антонюк отметила, если представитель ТЦК не может подтвердить свои полномочия, гражданин имеет право отказаться показывать документы.

Также, по ее словам, закон обязываеттолько показать документы для проверки, не передавая их в руки.

Кроме того, работники ТЦК не могут требовать документы и информацию, которые не касаются воинского учета. В частности, речь идет о банковских данных, сведениях о доходах или имуществе, а также медицинских справках и других личных документах, не связанных с военным учетом.

Как рассказывал OBOZ.UA, правительство внесло постановление о бронировании мужчин мобилизационного возраста. Среди изменений – повышение с 1 сентября средней зарплаты на предприятии до почти 26 тыс. грн и подтверждение статуса критической важности такого предприятия по обновленным критериям.

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