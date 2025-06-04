Есть четкое правило: как правильно писать - 3-тий или 3-ий

В украинском языке нередко возникают вопросы относительно корректного написания числительных с буквенными наращениями. Следует ли писать "3-тій" или "3-ій"? Это не просто эстетический нюанс, а четкое правило, которое регулируется грамматикой.

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Правильное употребление таких форм является важной частью письменной грамотности и помогает избежать распространенных ошибок. Канал Correctarium предоставляет исчерпывающие объяснения о том, когда и как правильно добавлять буквенные наращения к цифрам, чтобы ваша речь была безупречной.

Когда использовать буквенные наращивания

Буквенные наращения к числительным, выраженных арабскими цифрами, ставят только в случае порядковых числительных, которые отвечают на вопрос "какой?". Они никогда не используются с количественными числительными (ответ на вопрос "сколько?"). Важно также помнить, что наращения не относятся к числительным, записанным римскими цифрами.

Количество букв в наращении не может превышать двух. Распространенной ошибкой является использование избыточного количества букв, например: "3-тій (третій)", "7-мою (сьомою)", "40-вих (сорокових)".

Существует четкое правило относительно количества букв в наращивании:

Одну букву пишем, если числительное заканчивается на согласный звук, а также на буквы "ю", "ї", которые обозначают согласный и гласный. Например: третій — 3-й, сьомою — 7-ю, восьмої — 8-ї, сорокових — 40-х.

Две буквы пишем тогда, когда числительное заканчивается на гласный звук (за исключением случаев, когда графически есть буквы ю, ї). Например: третье - третє — 3-тє, сьомого — 7-го, восьмому — 8-му, сорокові — 40-ві.

Когда наращивание после цифр не ставится

Несмотря на общие правила, существуют случаи, когда буквенные наращения не ставятся, даже если числительное является порядковым. Это касается следующих случаев:

Календарных дат: например, 3 июня 2025 года или в августе 1991 года. В таких случаях числительное указывает на конкретный день или год в календаре, и наращивание не требуется. Нумерованных воинских соединений и подразделений: например, 3 ОШБр (Третья отдельная штурмовая бригада) или 10 (десятая) отдельная горно-штурмовая бригада. В этих случаях цифра является частью официального названия, и наращение не ставится.

Соблюдение этих правил является ключевым для грамматически правильного и стилистически выверенного письма на украинском языке. Понимание различий между порядковыми и количественными числительными, а также знание исключений, позволяет избежать распространенных ошибок. Это не только повышает уровень письменной культуры, но и способствует четкому и однозначному восприятию информации, что крайне важно в современном коммуникативном пространстве.

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