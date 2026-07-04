Если огурцы желтеют в жару: как спасти урожай

От аномальной жары страдают не только дачники, но и их овощи на огороде. Особенно чувствительны к таким условиям огурцы – о проблемах они сигнализируют увяданием листьев, опадением цветков, а также пожелтением и деформацией завязи.

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Чтобы сохранить урожай в таких условиях, важно быстро скорректировать уход и уменьшить стресс для растений. Как это правильно сделать, рассказало издание Agronews.

Почему огурцы начинают желтеть в жару

Огурцы лучше всего растут при температуре около +25…+30 градусов. Если становится жарче, процесс фотосинтеза тормозится, а испарение влаги из листьев значительно превышает способность корневой системы ее компенсировать. Из-за этого пыльца теряет жизнеспособность, а при экстремальном перегреве становится стерильной. В результате новые завязи не формируются, а уже имеющиеся начинают желтеть и опадать. Пора принимать спасительные меры.

Затенение

В тепличных условиях рекомендуется уменьшить количество прямого солнечного света: внутри можно использовать белый агроволокнистый материал или накрывать теплицу снаружи затеняющей сеткой или легкой тканью. Это помогает снизить температуру примерно на 3–4 градуса, что уже заметно улучшает состояние растений.

Проветривание

Теплицу нужно регулярно проветривать, открывая двери и вентиляционные отверстия. При этом следует избегать резких потоков воздуха, ведь огурцы чувствительны к сквознякам. Также важно поддерживать стабильную умеренную влажность.

Полив

В жаркий период полив грядок с огурцами проводят ежедневно — утром или после снижения дневной температуры. Используют только тёплую воду, поливая непосредственно под корень, чтобы не обжечь листья. Влага должна равномерно впитываться в почву без образования застоя.

Подкормка

Во время жары огурцы особенно активно расходуют калий, который отвечает за формирование завязей, вкусовые качества плодов и способность растения удерживать воду. Поэтому в жаркие дни для подкормки огурцов используют сульфат калия, монофосфат калия или древесную золу, внося одно из этих удобрений примерно каждые 10 дней поочередно.

Помимо калия, растениям необходимы бор для нормального завязывания плодов, кальций для укрепления тканей и азот, который, в отличие от многих других культур, огурцы активно потребляют на протяжении всего периода плодоношения.

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