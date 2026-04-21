Если есть отсрочка: могут ли учителя выезжать из Украины за границу на отдых

Вопрос выезда за границу для педагогов во время военного положения остается одним из самых чувствительных в обществе. Особенно это касается учителей и научно-педагогических работников, которые имеют оформленную отсрочку от мобилизации.

Юридические нюансы их статуса часто вызывают путаницу.

Согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", педагоги, которые выполняют педагогические или научно-педагогические функции в учебных заведениях, могут получить отсрочку от мобилизации сроком до одного года.

Такая отсрочка, в частности, может охватывать и период летних каникул. В то же время она предоставляется только при условии выполнения ряда требований.

В частности, педагогическая нагрузка работника должна составлять не менее 0,75 ставки. Кроме того, руководство учебного заведения должно подтвердить, что конкретный работник необходим для стабильной работы учреждения и обеспечения непрерывного учебного процесса.

Что касается возможности выезда за границу, правила зависят от категории работника. Если учитель имеет отсрочку именно как педагогический работник заведения среднего образования, то выезд за пределы Украины во время отпуска не разрешается.

В случае научных и научно-педагогических работников учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, а также работников научных учреждений, ситуация аналогичная. В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", таким лицам также не предусмотрено право на выезд за границу, даже при наличии отсрочки.

Напомним, в Украине изменили правила подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Правительство обновило процедуры, чтобы упростить процесс и уменьшить нагрузку на территориальные центры комплектования.

Также OBOZ.UA сообщал, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине для военнообязанных предусмотрена ответственность за уклонение от призыва и нарушение правил воинского учета. Речь идет не только о штрафах, но и о возможных ограничениях прав, объявлении в розыск или аресте имущества.

