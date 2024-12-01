Еще одна неделя до настоящей зимы: в Гидрометцентре озвучили прогноз погоды

В начале декабря погода в Украине будет оставаться достаточно теплой. В отдельных регионах воздух может прогреваться до +10 градусов. Дождей или снега не прогнозируется, по меньшей мере, до следующих выходных. Тем не менее, страну могут накрыть туманы, а ночные морозы могут достигать отметки -6 градусов. Уже со следующей субботы, 7 декабря, погодная ситуация в Украине может снова существенно измениться. Синоптики с уверенностью предупреждают о снеге с дождем. Итак, до настоящей зимы в Украине остаются считанные дни.

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Более подробный прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю в эксклюзивном интервью OBOZ.UA озвучила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине на ближайшую неделю: почти весна

В ближайшие выходные и пять рабочих дней погода в Украине будет достаточно комфортной для этого времени года. "В выходные и практически всю рабочую неделю до пятницы включительно будет преобладать поле высокого давления и погода без осадков, но может быть туман. Будет больше влаги, она будет постепенно испаряться, это будет вызывать образование туманов, особенно на севере Украины", – сообщила синоптик.

При этом солнечной погоды могут ожидать не все регионы. "В северной части в ближайшие выходные ожидаем более туманную и облачную погоду, хотя начиная с субботы в большинстве областей погоду будет определять антициклон, то есть поле высокого давления. В южных областях на следующей неделе могут быть прояснения, поэтому есть шанс увидеть солнце", – рассказала Наталья Птуха.

Что касается температуры воздуха, то она будет преимущественно плюсовой. В большинстве регионов и днем, и ночью столбик термометра будет оставаться на уровне -3…+3 градуса, а в западных и южных областях в дневные часы даже +3…+10 градусов.

В то же время, температуры будут сильно зависеть от облачности. "В ближайшие трое суток у нас будет преимущественно облачная погода в большинстве регионов, и это нивелирует амплитуды, то есть ночные и дневные показатели не будут слишком отличаться. Однако, начиная с 3-4 декабря, возможно, еще и 5 декабря могут быть прояснения, поэтому в ночные часы будет холоднее. "В эти ночи может быть 0…-6 градусов, днем –2…+3 градусов. На юге и западе несколько теплее, 0…+6 градусов", – предупредила синоптик.

Причем, пока невозможно предсказать, где именно могут быть самые большие ночные морозы. Все зависит от прояснений. Там, где небо будет более ясным, ночь будет морознее", – добавила она.

Со следующих выходных в Украине начнется настоящая зима?

В этом году у календарной и метеорологической зимы есть шанс совпасть. То есть когда зима будет на календаре, она будет и на улице. Синоптики называют зимой период, когда среднесуточная температура ниже 0 градусов с тенденцией к дальнейшему понижению. И именно такую картину мы можем увидеть уже через неделю.

"С 7 декабря будет перестройка синоптических процессов, антициклон будет ослабевать. 8-9 декабря в Украину будут поступать атмосферные фронты с запада, они принесут на территорию Украины мокрый снег. Где именно будут осадки, какой фазы, какой интенсивности сейчас сказать трудно, прогноз нужно уточнять ближе к этим датам", – рассказала Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на ближайшую неделю от Гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на период до 4 декабря. Судя по нему, на следующей неделе украинцев ждет похолодание, но ближайшие несколько дней будут относительно теплыми для этого времени года.

В воскресенье, 1 декабря, погода в Украине будет практически такой же, как и в предыдущий день. Осадков не предполагается, в дневные часы будут преобладать положительные температуры, ночью в отдельных регионах столбик термометра может пересекать отметку 0 градусов.

В понедельник, 2 декабря, прогнозируется незначительное понижение температуры. Больше всего воздух прогреется на западе и юге нашей страны – до отметки +6…+7 градусов. В ночные часы на большей территории страны возможны небольшие морозы до -3 градусов.

Во вторник, 3 декабря, ожидается незначительное понижение температуры воздуха. На большей части территории Украины днем прогнозируется +2…+5 градусов. В ночные часы во всех регионах температура будет отрицательной, возможны морозы до -4 градусов. В то же время на северо-западе, в частности, на Волыни, возможен снег с дождем, однако температурные показатели будут подобными другим регионам.

В среду, 4 декабря, Гидрометцентр прогнозирует существенное изменение погоды в Украине. На юге и на западе ожидаются осадки в виде снега и дождя. На остальной территории будет сохраняться погода без осадков с прояснениями, максимальные дневные температурные показатели будут составлять +4…+5 градусов, ночью – морозы до -5 градусов.