Еще больше поддержки для оборонцев: 'Сердце Азовстали' и Мариупольская МВА подписали меморандум о партнерстве

Проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали" подписал меморандум о партнерстве с Мариупольской городской военной администрацией.

Об этом объявили во время мероприятия по случаю третьей годовщины общественной организации.

Документ с главой Мариупольской ГОА Вадимом Бойченко подписала председатель наблюдательного совета "Сердца Азовстали" Наталья Емченко.

"Мы сегодня подписываем меморандум о партнерстве для того, чтобы запросы защитников Мариуполя и их семей, которые не вписываются в наш мандат, максимально адвокатировать перед городом. Чтобы именно на их потребности в рамках ветеранской программы город находил финансирование. А мы обещаем делиться с городскими властями всеми нашими наработками и информацией", – отметила Наталья Емченко.

"Спасибо команде "Сердца Азовстали" за партнерство и консолидацию усилий для поддержки наших защитников. Благодаря сотрудничеству мы усилим поддержку защитников и защитниц Мариуполя, а также их семей. В частности, в рамках городской программы "С уважением к Вам" за три года направим дополнительно 200 млн грн на помощь почти 11 тысячам человек. Кроме того, в рамках проекта строительства социального и доступного жилья "Мой дом. Украина" наши защитники смогут получить жилье на условиях доступной аренды", – отмечает начальник Мариупольской МВА Вадим Бойченко.

Стороны договорились о:

совместной реализации проектов поддержки защитников Мариуполя и их семей;

организации совместных мероприятий для адвокации освобождения военнопленных;

реализации совместных проектов, направленных на интеграцию ветеранов в общины;

проведение совместных образовательных, торжественных, культурных и других мероприятий.

Одним из важных направлений сотрудничества станет обеспечение жильем семей защитников Мариуполя. С 2023 года "Сердце Азовстали" обеспечивает собственными квартирами защитников и защитниц Города Марии с I или II группой инвалидности в рамках программы "Дома", основанной по личной инициативе основателя проекта Рината Ахметова. Партнерство с Мариупольской МВА даст возможность обеспечить защитников Мариуполя доступным социальным жильем.