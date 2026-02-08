Энергетики делают все возможное: как энергосистему Украины спасают из ледяного ада. Видео

Оккупационная армия России продолжает наносить массированные ракетные и дроновые удары по энергетическим объектам Украины в попытке погрузить страну в тотальный блекаут. Несмотря на угрозы энергетики продолжают ликвидацию последствий вражеских атак.

Видео дня

Энергетики делают все возможное, чтобы восстановить поврежденное оборудование. Об этом пишет Министерство энергетики Украины.

Ликвидация последствий террора

В министерстве подчеркнули, что специалисты не ждут хорошей погоды и продолжают работать без пауз и выходных, чтобы возвращать свет и тепло в дома украинцев.

"Спасибо каждому, что, несмотря на сложные и опасные условия, продолжаете работать", – заявили Минэнерго.

Также ведомстве опубликовало видео с поврежденным оборудованием. Помимо регулярных террористических атак России энергетикам препятствуют сильные морозы. В условиях остановки работы оборудование моментально покрывается огромным слоем льда.

Напомним, армия России продолжает наносить массированные удары по энергетическим объектам Украины в попытке погрузить страну в тотальный блекаут. Причем Москва использовала временный мораторий на удары по энергетической инфраструктуре не ради деэскалации, а для накопления ракет.

Как писал OBOZ.UA, президент Зеленский заявил, что США предложили очередную деэскалацию ударов по энергетической инфраструктуре. На это Украина согласилась, а российская делегация пообещала дать ответ по возвращении в Москву.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!