Энергетически сильный день: астропрогноз на 19 марта

В среду, 19 марта, длится 20 лунный день. Луна находится в Скорпионе с переходом к ночи в знак Стрельца, Солнце – в Рыбах.

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Как сложится такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, эта среда будет чистым и энергетически сильным днем. "В этот день вы можете уже решать вопросы, делать покупки", - сказала она.

Числом среды будет единица. "Это новое начало. В этот день будут хорошо складываться коммуникации с разными людьми. В этот день вы будете чувствовать себя наполненным", – пообещала астролог.

Чтобы усилить эту благоприятную энергию, она посоветовала сегодня выбирать в одежде зеленые цвета и сочетать их с белым. "Все оттенки зеленого, белого, зеленого в сочетании с белым будет очень хорошо для вас играть", – сказала Исита Гая.

Также, по словам астролога, это будет день раскрытия сердца. А положительные энергии будут приходить через цветы. "Это день, который вы можете посвятить себе. Вы можете купить цветы, вы можете сделать себе ванну с лепестками роз", – порекомендовала астрологиня.

Цветы Исита Гая посоветовала выбирать любые – хоть в горшке, хоть букетом. Главное, чтобы они были живые, а не искусственны. "Через цветы вы принимаете в свою жизнь красоту. Также в этот день вы можете подарить цветы другим людям и это будет означать, что вы даете в их жизнь вот эту красоту", – добавила она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 19 марта для всех знаков зодиака – кто сегодня сможет отдохнуть, а кто проявит себя через творчество.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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