Ему навсегда останется 23: на фронте погиб воин из Николаевской области. Фото

В боях за Украину погиб молодой воин из Николаевской области Станислав Соломяный. Жизнь защитника оборвалась 24 июля.

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Станислав вступил в ряды украинской армии в 2023 году. О потере сообщили в исполнительном комитете Первомайского городского совета.

Что известно о Герое

О потере в горсовете Первомайска сообщили 30 июля.

"С глубокой скорбью сообщаем о трагической новости для нашей общины. Наш земляк, Герой, старший солдат Станислав Александрович Соломяный возвращается домой "на щите". Городской голова Олег Демченко и Первомайская городская громада выражают самые искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего защитника Украины", – говорится в сообщении.

Жизнь молодого защитника оборвалась 24 июля этого года во время выполнения боевого задания

"Каждый погибший воин – это болезненный шрам на душе каждого из нас, их имена навсегда останутся примером мужества, патриотизма и несокрушимости. Пусть душа погибшего Станислава Александровича обретет вечный покой", – отметили в исполкоме Первомайского горсовета.

Там больше не предоставили никакой информации о погибшем воине.

Вместе с тем местное издание Гард.City утверждает, что он родился 27 мая 2003 года, а в ряды ВСУ поступил по контракту в 2023 году.

По данным "Гард.City", жизнь защитника оборвалась в Краматорском районе Донецкой области, прощание с ним состоится 31 июля 2026 в 10:00 на центральной площади Первомайска.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб командир роты ударных БПЛА Дмитрий Годун.

Он с первых часов полномасштабного вторжения встал на защиту родной земли от российских оккупантов.

У воина осталась маленькая дочь.

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