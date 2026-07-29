Без отца осталась маленькая дочь: на фронте погиб командир роты ударных БПЛА Дмитрий Годун. Фото

В бою за Украину погиб командир роты ударных беспилотников Дмитрий Годун из Ривненской области. В первые часы полномасштабного вторжения он встал на защиту родной земли от российских оккупантов.

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У воина осталась маленькая дочь. О потере сообщили в Корецком городском совете.

Что известно о Герое

"С глубокой болью в сердце сообщаем, что в боях за Украину 24 июля 2026 года в результате поражения FPV-дроном вблизи населенного пункта Николаевка Краматорского района Донецкой области, выполняя свой воинский долг, погиб Годун Дмитрий Валентинович – командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов", – говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что Дмитрий Годун родился 1 июня 1997 года в селе Устя Корецкой громады.

Он был сыном священника.

После школы Дмитрий окончил Национальную академию внутренних дел в Киеве и начал службу в Главном управлении Национальной полиции в Ривненской области.

Когда же 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, он с первых часов большой войны без колебаний встал на защиту родной земли, присоединившись к Вооруженным силам в качестве простого солдата.

"Благодаря своему мужеству, профессионализму и преданности военному делу он дослужился до младшего лейтенанта и стал командиром роты ударных беспилотных комплексов", – отметили в Корецком горсовете.

За годы войны Дмитрий неоднократно получал ранения. Однако каждый раз возвращался к своим побратимам, ведь, как подчеркнули на малой родине воина, превыше всего он чувствовал ответственность за людей, которых вел за собой.

"Он был командиром, которого уважали, которому доверяли и за которым шли. Для него служба стала не просто долгом — она была призванием и второй семьёй. За личное мужество и преданность Украине Дмитрий был награжден почетным нагрудным знаком Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины "Золотой Крест", нагрудным знаком Министра обороны Украины "Знак почёта" и медалью командующего Сухопутными войсками ВСУ "Военной доблести". Ему навсегда останется 29 лет", – отметили в горсовете.

У Героя остались жена, маленькая дочь, родители и сестра.

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Также стало известно, что на войне погиб защитник из Луганской области. Сергей Панамаренко вступил в ряды украинской армии ещё в 2018 году, с первых дней полномасштабного вторжения России защищал родную землю, участвовал в боях на самых горячих направлениях – от Бахмута и Авдеевки до Лимана.

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