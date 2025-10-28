Ему навсегда будет 40: на Покровском направлении погиб полицейский из Хмельницкой области. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб полицейский из Хмельницкой области Дмитрий Ткачук. Жизнь защитника оборвалась на Покровском направлении.

Воину было всего 40 лет. Об этом сообщили в пресс-службе полиции охраны Хмельницкой области.

Защитник погиб на Донбассе

Дмитрий Ткачук погиб на Покровском направлении в результате вражеского обстрела с применением дрона. Жизнь полицейского группы реагирования Каменец-Подольского ГО Управления полиции охраны в Хмельницкой области оборвалась 27 октября 2025 года. Мужчина проходил службу в звании лейтенанта.

"Дмитрий был воином и защитником, верным сыном своего государства. Для родных – любящий сын, для детей – заботливый отец, для жены – надежная опора и любимый муж. Для коллег – настоящий товарищ и профессионал, до последнего исполнявший свой долг. Его жизнь оборвалась на передовой, и память о мужестве, отваге и верности присяге будет жить в наших сердцах вечно", – сообщили в полиции охраны Хмельницкой области.

Ранее стало известно, что на войне погиб Сергей Кобельчук – житель Берислава на Херсонщине. Защитник был убит 24 октября 2024 года вблизи населенного пункта Измайловка Покровского района Донецкой области. Долгое время считался пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне против российских оккупантов погиб 39-летний львовянин Роман Собечко. Он писал стихи и издал три сборника, в гражданской жизни работал администратором на частных предприятиях, а в 2024 году стал на защиту Украины.

