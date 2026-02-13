Ему навсегда будет 36: на Днепропетровщине попрощались с полицейским, который погиб на фронте. Фото и видео

На Днепропетровщине попрощались с капитаном полиции, полицейским полка КОРД Сергеем Василенко. 36-летний правоохранитель погиб 8 февраля в Донецкой области, выполняя боевое задание.

Защитнику навсегда останется 36 лет. О Герое и прощании с ним рассказали в Главном управлении полиции в Днепропетровской области, в Департаменте уголовного розыска Нацполиции и в Днепровском государственном университете внутренних дел.

Что известно о Герое

Сергей Василенко родился 15 августа 1989 года в поселке Просяная Днепропетровской области.

В 2012 году он окончил Днепровский государственный университет внутренних дел. А с 2014-го связал свою жизнь со службой в органах внутренних дел. Сначала работал участковым инспектором, а затем – оперуполномоченным криминальной полиции.

В 2024 году Сергей Василенко вступил в боевое подразделение – полка полиции особого назначения "КОРД" (стрелковый).

"Это был осознанный шаг человека, который не искал легких путей и до конца оставался верным присяге и своему долгу. В полку Сергей овладел и стал настоящим асом в управлении БпЛА", – отметили в полиции Днепропетровщины.

8 февраля группа украинских воинов на одном из ключевых направлений фронта в Донецкой области выполняла боевую задачу. Когда защитники, среди которых был и Сергей, выходили с позиции – их заметили оккупанты, которые направили на полицейских FPV-дроны. В полиции говорят: атака была внезапной и прицельной. Сергей Василенко погиб мгновенно.

"Побратимы эвакуировали тело полицейского с поля боя. Его путь закончился в Донецкой области – земли, которую он защищал до последней минуты", – говорят коллеги погибшего защитника.

11 февраля Днепропетровщина попрощалась с погибшим воином.

"Его похоронили как Героя. На коленях и со слезами на глазах "кордовца" провожали в последний путь родные, друзья, знакомые, коллеги. Личный состав полиции Днепропетровщины склоняет головы в скорби по погибшему коллеге. Он погиб во время выполнения служебного задания, оставив после себя память как о человеке, который до конца оставался на своем месте", – отметили в полиции Днепропетровщины.

И.о. начальника ГУНП в Днепропетровской области Александр Миргородский назвал гибель Сергея Василенко "непоправимым ударом для семьи, побратимов, для всей полицейской семьи".

