Ему навсегда будет 26: в боях на Донетчине погиб защитник из Винницкой области. Фото

Гайсинская громада получила трагическую весть с фронта – в боях на Донетчине погиб 26-летний защитник из Винницкой области Виталий Мазур. Офицер 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады погиб в бою, оставшись верным военной присяге до последнего.

О гибели военнослужащего сообщили в Гайсинском городском совете. Информация обнародована в Facebook.

Виталий Мазур, 1999 года рождения, служил лейтенантом и был командиром взвода – старшим офицером батареи 1-го самоходного артиллерийского взвода 1-й самоходной артиллерийской батареи самоходного артиллерийского дивизиона 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Жизнь украинского воина оборвалась 5 февраля 2025 года вблизи населенного пункта Надия Покровского района Донецкой области. Он погиб во время выполнения боевого задания в бою за Украину.

В Гайсинском городском совете выразили глубокие соболезнования семье павшего защитника, в частности бабушке Валентине Федоровне и дедушке Павлу Филипповичу, которые воспитали внука и гордились его службой. В громаде отметили, что разделяют боль утраты и молятся за упокой души Героя.

Согласно воле семьи и самого военнослужащего, чин захоронения состоится в селе Губник. О дате и времени встречи Героя и церемонии прощания будет сообщено дополнительно.

