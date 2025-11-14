Ему навсегда будет 34: в боях в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Фото

Защищая Украину, погиб воин со Львовщины Олег Каплун. Последний бой он принял 9 ноября в Донецкой области.

Видео дня

Защитнику навеки останется 34 года. О потере сообщили в Радеховском городском совете.

Что известно о Герое

Олег Каплун родился 22 апреля 1991 года. Жил в селе Оплицко.

Украину воин защищал в должности номер обслуги миномета минометного взвода минометной батареи механизированного батальона.

Последний бой солдат Олег Каплун принял в Донецкой области 9 ноября.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего Воина. Разделяем вашу боль и потерю. Память о Герое навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал. О времени и месте встречи кортежа с телом погибшего Защитника и чин похорон будет сообщено дополнительно. Светлая память и вечная слава Герою!" – отметили в Радеховской городском совете.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб полицейский из Житомирской области Дмитрий Палий. Он добровольно присоединился к боевому батальону.

Также в боях в Донецкой области погиб защитник из Тернопольской области. Олег Яцула с мая считался пропавшим без вести.