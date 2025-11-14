Ему навсегда будет 34: в боях в Донецкой области погиб защитник со Львовщины. Фото
Защищая Украину, погиб воин со Львовщины Олег Каплун. Последний бой он принял 9 ноября в Донецкой области.
Защитнику навеки останется 34 года. О потере сообщили в Радеховском городском совете.
Что известно о Герое
Олег Каплун родился 22 апреля 1991 года. Жил в селе Оплицко.
Украину воин защищал в должности номер обслуги миномета минометного взвода минометной батареи механизированного батальона.
Последний бой солдат Олег Каплун принял в Донецкой области 9 ноября.
"Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего Воина. Разделяем вашу боль и потерю. Память о Герое навсегда останется в сердцах всех, кто его знал, любил и уважал. О времени и месте встречи кортежа с телом погибшего Защитника и чин похорон будет сообщено дополнительно. Светлая память и вечная слава Герою!" – отметили в Радеховской городском совете.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб полицейский из Житомирской области Дмитрий Палий. Он добровольно присоединился к боевому батальону.
Также в боях в Донецкой области погиб защитник из Тернопольской области. Олег Яцула с мая считался пропавшим без вести.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!