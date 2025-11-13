Отдал жизнь за Украину: в боях в Донецкой области погиб защитник из Тернопольщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Олег Яцула. Жизнь украинского защитника оборвалась на Донбассе.

Видео дня

С мая 2025 года воин считался пропавшим без вести. Об этом в Facebook сообщил Лановецкий городской совет.

Последний бой на Донбассе

Олег Яцула отдал жизнь вбоях за Украину, ее свободу и независимость. Мужчина в гражданской жизни был талантливым художником и заботливым педагогом.

Жизнь военного оборвалась на 49 году. С мая 2025 года Олег Яцула считался пропавшим без вести. Но, к сожалению, стало известно, что, верный военной присяге и украинскому народу, мужественно выполняя свой военный долг, мужчина погиб во время выполнения боевого задания.

Кортеж с телом погибшего военнослужащего прибудет в его родной город Лановцы 13 ноября. Жителей города призывают встретить тело защитника и отдать ему дань уважения.

Напомним, ранее в Краматорском районе Донецкой области погиб военнослужащий полка НГУ "Азов" Александр Коклонский с псевдонимом "Поляк". Военному на момент смерти было 22 года.

Как сообщал OBOZ.UA, печальные новости добрались и до Волыни. В Покровском районе оборвалась жизнь 34-летнего бойца ВСУ Александра Пекного, который погиб во время огневого контакта с врагом.

