Добровольно присоединился к боевому батальону: на Донетчине погиб полицейский с Житомирщины Дмитрий Палий. Фото

На Донетчине в боях за Украину погиб полицейский, наш защитник Дмитрий Палий, которому было всего 26 лет. Жизнь Героя оборвалась 12 ноября во время российского минометного обстрела.

Видео дня

Трагическую весть сообщила пресс-служба Национальной полиции. У Палия остались жена и родители.

"Побратимы вспоминают его как отважного, искреннего и надежного товарища, который всегда поддерживал других и был готов прийти на помощь", – рассказали коллеги правоохранителя.

Что известно о молодом воине Сил обороны Украины

Дмитрий Юрьевич Палий родился в селе Левкове Житомирского района. В 2018 году окончил Житомирский автомобильно-дорожный колледж. В сентябре 2020-го пополнил ряды правоохранителей – проходил службу в Управлении полиции охраны в Житомирской области в должности полицейского взвода охраны объектов и публичной безопасности. Имел звание старшего сержанта полиции.

К батальону полиции особого назначения (стрелковый) украинец присоединился в июле 2024 года. Боевые задачи выполнял на территории Донецкой области.

"Старший сержант полиции Дмитрий Палий достойно нес службу, оставаясь верным Присяге и Родине до последнего вздоха", – заявили в пресс-службе.

Как писал OBOZ.UA:

– 10 ноября жизнь за Украину на войне отдал 26-летний лейтенант полиции, аэроразведчик Валерий Журба. Его убил вражеский обстрел вблизи Константиновки Донецкой области.

– 6 ноября на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Сергей Чернышевский, который стоял на защите Украины с первых месяцев полномасштабной войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!