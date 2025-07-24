Ему навсегда будет 29: в боях за Украину погиб защитник из Донецкой области. Фото
Украинский защитник из Донецкой области Сергей Коротаев погиб в боях за Родину под Бахмутом. Герою навеки осталось 29 лет.
О потере сообщили в Гродовском поселковом совете. Воин пал 25 июня 2025 года.
Что известно о Сергее Коротаеве
Сергей Семенович Коротаев был жителем поселка Новоэкономичное Гродовской громады.
С 23 января 2025 года он защищал Украину в составе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины.
25 июня 2025 года воин погиб в боях возле поселка Выемка Бахмутского района Донецкой области.
Воину навеки осталось 29 лет.
"Он отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Вечная память и слава Герою! Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении поселкового совета.
Прощание с Сергеем Коротаевым состоится в четверг, 24 июля, в селе Степное на Херсонщине.
Что предшествовало
Как сообщал OBOZ.UA, в результате ракетного удара погиб доброволец из Италии украинского происхождения Артем Налиато. Он был усыновлен в возрасте 12 лет семьей из Падуи, а после полномасштабного вторжения решил вернуться защищать родную землю.
В боях в Донецкой области погиб воин из Обухова Киевской области Андрей Талагаев. С 16 сентября 2024 года он считался пропавшим без вести, но в июле Герой вернулся домой на щите.
На Сумском направлении 16 июля погиб воин из Белоцерковского района Киевской области Олег Мельник. Он служил наводчиком – оператором разведывательной роты.
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