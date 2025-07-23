Герой вернулся на щите: на Киевщине попрощаются с военным Андреем Талагаевым. Фото
На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Андрей Талагаев. Сердце храброго украинского воина остановилось 16 сентября 2024 года.
Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"С глубокой печалью и невыразимой болью в сердце сообщаем о потере нашего защитника – Талагаева Андрея Владимировича (1974 года рождения). Солдата, наводчика механизированного отделения механизированной роты механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.
Защитник Украины погиб 16 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области. Некоторое время считался пропавшим без вести, но теперь он вернулся домой.
Когда попрощаются с воином
Как отметили в пресс-службе горсовета, церемония прощания с Героем состоится в четверг, 24 июля, в 10:00 на площади возле Обуховского центра культуры и досуга. Чин захоронения пройдет на городском кладбище "Полек".
"Выражаем искренние соболезнования жене Ирине, дочерям Надежде и Марии, сестрам Тамаре и Галине, племянницам, всем родным, близким, друзьям и побратимам. В это тяжелое время – мы с вами сердцем и душой", – добавили в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Олег Мельник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июля.
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