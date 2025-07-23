Герой вернулся на щите: на Киевщине попрощаются с военным Андреем Талагаевым. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Обухова Киевской области Андрей Талагаев. Сердце храброго украинского воина остановилось 16 сентября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"С глубокой печалью и невыразимой болью в сердце сообщаем о потере нашего защитника – Талагаева Андрея Владимировича (1974 года рождения). Солдата, наводчика механизированного отделения механизированной роты механизированного батальона 67-й отдельной механизированной бригады", – говорится в сообщении.

Защитник Украины погиб 16 сентября 2024 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Терны Краматорского района Донецкой области. Некоторое время считался пропавшим без вести, но теперь он вернулся домой.

Когда попрощаются с воином

Как отметили в пресс-службе горсовета, церемония прощания с Героем состоится в четверг, 24 июля, в 10:00 на площади возле Обуховского центра культуры и досуга. Чин захоронения пройдет на городском кладбище "Полек".

"Выражаем искренние соболезнования жене Ирине, дочерям Надежде и Марии, сестрам Тамаре и Галине, племянницам, всем родным, близким, друзьям и побратимам. В это тяжелое время – мы с вами сердцем и душой", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Олег Мельник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июля.

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