Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Мельник. Фото
Во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Олег Мельник. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 16 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Страшная весть
"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть: погиб наш земляк – старший солдат Олег Мельник (1989 года рождения)", – говорится в сообщении.
Воин был верным военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно выполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость.
Что известно о Герое
Олег Мельник служил наводчиком – оператором разведывательной роты одной из воинских частей. Погиб 16 июля во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Садки Сумского района Сумской области.
"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о смерти воина с Киевщины Андрея Тендитника. Сердце воина остановилось 20 июля 2025 года в Броварской многопрофильной клинической больнице.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!