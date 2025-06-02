Ему навсегда будет 27: в боях на Донетчине погиб защитник со Львовщины. Фото

На восточном направлении фронта в боях погиб молодой воин Богдан Тритяк родом из Львовской области. В мирной жизни он был шахтером.

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Защитнику навеки осталось 27 лет. О потере сообщили Шептицкий городской совет и ГП "Львовуголь".

Тритяк Богдан Владимирович родился 16.08.1997 года. Жил в селе Селец Шептицкого района. С 2021 года работал горняком подземным на шахте "Лесная".

Коллеги запомнили его как надежного и ответственного работника, на участке вентиляции и техники безопасности он делал все для безопасного труда, ведь понимал цену человеческой жизни.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты! Склоняем головы в молитве за упокой его души. Вечная память Герою - защитнику Украины!" - отметили в ГП "Львовуголь".

Известно, что воин погиб 30 мая во время выполнения боевого задания в районе села Новодмитровка Донецкой области.

"Склоняем головы перед светлой памятью защитника. Искренне сочувствуем семье и близким, разделяем боль этой тяжелой и невосполнимой утраты. Наш долг - никогда не забывать, какой ценой ежедневно борются за нашу независимость наши Воины Света. Вечный почет и память Герою", - подчеркнули в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 июня во Львовской области провели в последний путь защитника Юрия Шеремету родом из населенного пункта Новый город. Герой погиб на фронте 24 сентября 2023 года и с тех пор считался пропавшим без вести.

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