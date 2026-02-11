Боевой путь начал с АТО: на войне погиб старший сержант штурмового батальона 'Ярость' Олег Некрасов. Фото

С войны в родную Винницу вернулся на щите старший сержант полиции Олег Некрасов, боец полка "Луганск" объединенной штурмовой бригады "Ярость". Погиб Герой при выполнении боевого задания на Константиновском направлении.

Свой последний бой спецназовец принял 2 февраля. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

В последний путь Олега Некрасова провели 11 февраля. Почтить Героя пришли родные, друзья, побратимы, руководство полиции и горожане.

Что известно о Герое

Почти 21 год своей жизни старший сержант полиции Олег Некрасов отдал службе в органах внутренних дел, из них 10 – на войне с российской нечистью.

Свой боевой путь Олег начал в 2014 году. Когда враг впервые ступил на украинскую землю, он добровольно присоединился к батальону полиции особого назначения "Винница".

С началом полномасштабного вторжения Некрасов в составе сводного батальона "Эней" держал оборону Бахмута. Никогда не жаловался, всегда был собранным и готовым к любым трудностям.

За годы российско-украинской войны Герой прошел самые горячие точки востока Украины: Попасную, Горное, Золотое, Станицу Луганскую. Выполнял сложные задачи по контрдиверсионной борьбе и стабилизационным мероприятиям. По словам побратимов, он всегда был надежным плечом для них.

Весной 2023 года правоохранитель обратился к руководству с рапортом, чтобы продолжать борьбу с оккупантом в рядах Объединенной штурмовой бригады "Ярость". В составе бригады участвовал в тяжелых боях за Курдюмовку, Клещеевку, Часов Яр, Григорьевку, Богдановку и Торецк.

При жизни Олег Некрасов был награжден знаками отличия Президента Украины "За участие в АТО" и "За оборону Украины", медалями "За оборону г. Торецк" и "За службу и доблесть".

Он был не только профессиональным военным, но и человеком глубоких интересов. Олег увлекался историей и археологией, также имел особую страсть – ножи. Он в совершенстве владел навыками ножевого боя и охотно передавал свой опыт другим.

Побратимы вспоминают бойца как надежного, ответственного, невероятно спокойного, уравновешенного и стойкого человека. Даже в самых опасных ситуациях его выдержка оставалась непоколебимой.

У мужчины осталась жена, две дочери и мать.

