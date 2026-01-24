Ему навсегда будет 26: на Запорожье погиб защитник с Полтавщины. Фото

На войне погиб еще один воин с Полтавщины, Александр Берташ. Последний свой бой защитник принял 18 января на Запорожском направлении.

Герою навсегда останется 26 лет. О потере сообщили в Котелевской громаде.

Что известно о Герое

В громаде рассказали, что родился Александр Берташ 23 июля 1999 года. Жил в селе Сидоряче.

После начала полномасштабного вторжения России молодой украинец стал в ряды Вооруженных сил Украины. Службу младший сержант Берташ нес в должности снайпера разведывательного отделения разведывательного взвода штурмового батальона.

"Во время выполнения боевого задания погиб 18 января 2026 года возле населенного пункта Новое Запорожье Запорожской области, получив ранение, несовместимое с жизнью. Александр остался навсегда верным военной присяге, участвуя в обороне нашей страны. Защищая каждого из нас, он отдал самое ценное – свою жизнь", – отметили в громаде.

О времени встречи и захоронении воина, ушедшего в Вечность 26-летним, на его малой родине сообщат дополнительно.

