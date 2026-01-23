Болезненная потеря: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Данилов. Фото
Во время выполнения боевого задания на Сумщине погиб военный из села Тарасовка Киевской области Андрей Данилов. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Боярской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!
Печальная весть
"Опять болезненная потеря в Боярской общине. 18 января 2026 года во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб пулеметчик десантно-штурмового батальона солдат Андрей Данилов", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 22 января 1978 года в селе Калиновка. Окончил среднюю школу в городе Вишневое, параллельно учась в музыкальной школе. Образование по классу "скрипка альт" получил в Киевском музыкальном училище им. Глиэра. Пробовал себя в сфере шоу-бизнеса, был организатором концертов. Работать умел и любил: заведовал хозяйством в школе, работал на стройке, позже – на СТО. Проживал в селе Тарасовка.
Стал на защиту нашего государства 30 июня 2025 года. Близкие и друзья отмечают его доброту и способность помочь в нужный момент. Очень любил свою семью. Увлекался рыбалкой, любил фотографировать природу и работать в своем саду.
"В скорби остались мать, несовершеннолетний сын и жена. Память о Герое Андрее Данилове вечно будет жить в сердцах и воспоминаниях боевых побратимов, родственников, друзей и волонтеров", – добавили в пресс-службе.
