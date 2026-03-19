Много лет работал спасателем: на войне погиб защитник из Кривого Рога. Фото

Защищая Украину, отдал жизнь защитник из Кривого Рога Виталий Демченко. Он посвятил всю свою жизнь служению людям: много лет работал спасателем ГСЧС.

Видео дня

Впоследствии Виталий спасал соотечественников уже от внешней агрессии, 26 февраля он погиб в бою с врагом вблизи Краматорска Донецкой области. О потере сообщил криворожский телеканал "Рудана".

Что известно о Герое

На днях криворожане узнали о потере еще одного земляка, который защищал Украину с оружием в руках.

"Спасал жизни людей в мирное время, а на войне отдал свою. Кривой Рог прощается с Виталием Демченко – человеком, который всю жизнь посвятил служению людям", – отметили журналисты "Руданы".

Павшему воину было 45 лет. Он много лет работал спасателем ГСЧС.

"Его знали как спокойного, уравновешенного и преданного своему делу человека. В прошлом году криворожанин стал в ряды Вооруженных сил Украины, а 26 февраля этого года во время выполнения боевого задания вблизи Краматорска погиб. И в мирное время, и на фронте Виталий стоял на страже человеческой жизни. Дома его ждали жена, дети и внуки. Для них он был не только защитником, но и любящим отцом и дедушкой, примером силы и доброты, опорой", – указано в сообщении "Руданы".

Как рассказывал OBOZ.UA, недавно стало известно, что на войне погиб криворожский горняк Сергей Павлыш. С июня 2023 года военнослужащий считался пропавшим без вести.

На защиту Украины Сергей стал в начале 2023 года. Служил в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушко в должности командира боевой машины. Выполняя сложные задачи вблизи Часового Яра в Донецкой области, воин получил ранение. Вытащить его с поля боя побратимы не смогли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!