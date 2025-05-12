Ему навсегда будет 24: в Черкассах попрощались с воином, который ушел на фронт добровольцем. Фото и видео

12 мая в Черкассах провели в последний путь добровольца Павла Беленького. Он служил в "Азове", был оператором-сапером в подразделении ударных беспилотных авиационных комплексов.

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Воин погиб в Донецкой области от удара российского FPV-дрона. Ему было всего 24 года, сообщил в Facebook городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Для Черкасс, где он родился, рос и жил, Павел навсегда останется в памяти как мужественный воин, верный своей Родине", – написал мэр.

Беленький учился в черкасской специализированной школе №17, степень магистра получил в Национальном университете пищевых технологий. Некоторое время работал по специальности, но когда пришла полномасштабная война, мужчина добровольно стал на защиту Украины.

19 мая боец должен был приехать в отпуск, однако вернулся в родные Черкассы "на щите".

В школе, где учился Беленький, рассказали, что у него был позывной "Маккартни".

Похоронили Героя на городском кладбище №4.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб Алексей Якубенко, оператор FPV-дронов, который в свое время служил в 128 бригаде ТрО "Дикое Поле" Вооруженных сил Украины. Мужчина был родом из прифронтового Никополя Днепропетровской области.

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