Боевой товарищ и друг: на фронте погиб Герой из Никополя Алексей Якубенко. Фото

Во время выполнения боевого задания погиб Алексей Якубенко, оператор FPV-дронов, который в свое время служил в 128 бригаде ТрО "Дикое Поле" Вооруженных сил Украины. Мужчина был родом из прифронтового Никополя Днепропетровской области.

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Пресс-офицер бригады Александр Курбатов подтвердил трагическую новость на своей странице в Facebook. Он назвал воина боевым товарищем и хорошим другом.

"Профессиональный психолог, который пошел защищать родной Никополь... Полтора года он воевал в степях Донетчины на границе с Днепропетровской областью. Когда его перевели ко всей бригаде на Запорожское направление, он решил вернуться на тот участок фронта, который знал идеально, и перевелся в другую бригаду. Хотя в 128-й мог пойти на повышение и в своем подразделении, и перейти на работу психолога в ЦВС [гражданско-военном сотрудничестве] бригады", – рассказал Курбатов.

Он вспомнил, что Якубенко прозвали "режиссером", потому что он что-то постоянно снимал на видео, фотографировал и монтировал.

"Леха был здоровым дядькой медвежьего телосложения, крутым воином, который в обычных условиях превращался в абсолютно тихого и невоинственного парня...

Флегматик, который постоянно общался с кучей людей через соцсети. Бог знает, как все это сочеталось в одном человеке", – написал Курбатов.

В последних сторис в Instagram Якубенко написал: "Еще один день, еще одна ночь", – и затем добавил свое фото на рассвете. Также он просил донатить на Силы обороны.

Как писал OBOZ.UA, ранее в боях за Украину погиб офицер отделения разведки Борис Мартын из Киевской области. Жизнь 36-летнего мужчины оборвалась при выполнении боевого задания по выявлению вражеских диверсионно-разведывательных групп на востоке.

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