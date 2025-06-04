Ему навсегда будет 23: в Донецкой области погиб защитник с Волыни. Фото

Защищая Украину, погиб воин с Волыни Назарий Литвинцов. Он был выпускником факультета истории, политологии и национальной безопасности Волынского национального университета имени Леси Украинки, а с февраля 2023-го – нес службу в рядах Вооруженных сил Украины.

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Защитнику было всего 23 года, он погиб в бою в Донецкой области 1 июня. Трагическое известие сообщили в Олицком городском совете и в университете, который окончил Назарий.

"Трагическую весть о тяжелой утрате получила наша громада – на войне погиб Литвинцов Назарий Васильевич, житель села Метельное. Солдат, оператор отделения разведки и корректировки взвода беспилотных авиационных комплексов 2 стрелкового батальона, призван 15 февраля 2023 года. Погиб военнослужащий 1 июня 2025-го, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Шевченко, Волновахского района, Донецкой области. Не стало еще одного Героя. Война забрала молодого защитника, заботливого сына, верного товарища. Ему было 23... Навсегда", – говорится в сообщении Олицкого горсовета.

В Волынском национальном университете имени Леси Украины подтвердили гибель Назария. Он был выпускником этого ВУЗа, учился на факультете истории, политологии и национальной безопасности.

Дата прощания с Героем пока неизвестна, о ней на малой родине Назария Литвинцова пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, ранее стало известно, что на фронте погиб сержант взвода БпАК Роман Гонтарев. Защитнику было 30 лет.

Также сообщалось, что в боях на Запорожье погиб молодой защитник с Тернопольщины. Петр Тарасовский с позывным "Тиса" воевал за Украину и во время АТО, имел многочисленные военные награды, был героем фильма "На день ближе к Победе" о воинах теробороны. Всего полгода назад у Петра родился первенец.

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