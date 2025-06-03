Без отца остался шестимесячный сын: в боях на Запорожье погиб молодой защитник с Тернопольщины. Фото

На Гуляйпольском направлении фронта в боях погиб молодой воин, командир стрелкового отделения Петр Тарасовский с позывным "Тиса". Он воевал за Украину и во время АТО, имел многочисленные военные награды, был героем фильма "На день ближе к Победе" о воинах теробороны.

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Защитнику теперь навеки 29 лет, у Героя остались жена и шестимесячный сын. О потере сообщила Колындянская объединенная территориальная громада в Facebook.

Отмечается, что Петр Николаевич Тарасовский был зарегистрирован в селе Колындяны Чертковского района Тернопольщины. С 2015 года участвовал в Антитеррористической операции на Донбассе, а с первых дней полномасштабного российского вторжения снова встал на защиту Украины. Младший сержант командовал стрелковым отделением 3-й стрелковой роты в/ч А7172.

Пережив ранения, боец неоднократно возвращался на фронт, оставаясь верным военной присяге и своему долгу. За образцовую военную службу, отвагу и верность украинскому народу был награжден многочисленными наградами – за участие в АТО, за защиту территориальной целостности Украины, за образцовую дисциплину, за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также Почетной грамотой Львовской областной государственной администрации.

В Тернопольской епархии ПЦУ подчеркнули, что "Тиса" был героем документального фильма "На День ближе к Победе" о военнослужащих 105-й отдельной бригады ТрО. Эту ленту Силы территориальной обороны презентовали на День Независимости в 2023 году.

Жизнь защитника оборвалась 31 мая во время боевого задания вблизи населенного пункта Темировка Запорожской области, в результате вражеского сброса с БПЛА.

У Героя Петра остался шестимесячный сын, которому он, к сожалению, уже не сможет рассказать, каким был сильным, добрым и преданным, а также любимая жена.

"Выражаем искренние соболезнования семье, близким и друзьям погибшего. Это непоправимое горе трудно пережить, и мы вместе с вами переживаем этот тяжелый момент. Пусть он обретет вечный покой в Царстве небесном, а память о нем останется живой среди нас. Вечная и светлая память Герою!" – отметили в громаде.

Прощание с Героем состоится в Кафедральном соборе верховных Апостолов Петра и Павла в Черткове. О дате и времени захоронения воина будет сообщено дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на фронте погиб военнослужащий Леонид Безушко из Тернопольской области. Он присоединился в ряды Сил обороны в 25 лет, чтобы защищать Украину.

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