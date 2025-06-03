Ему навсегда будет 30: на фронте погиб сержант взвода БпАК Роман Гонтарев. Фото

На войне с российским агрессором погиб сержант взвода беспилотных авиационных комплексов Роман Гонтарев. Свой последний бой мужественный защитник принял 22 мая 2025 года в Бахмутском районе Донецкой области.

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О печальной вести на своей Facebook-странице сообщила Черкасская поселковая военная администрация. Герою навсегда останется 30 лет.

"Главный сержант взвода беспилотных авиационных комплексов разведывательной роты в/ч А2120, младший сержант – Гонтарев Роман Александрович погиб 22 мая 2025 года вблизи н.п. Серебрянка Бахмутского района Донецкой области. Защитнику навсегда останется 30 лет", – говорится в сообщении.

Известно, что мужчина родился 12.06.1994 года в поселке Черкасское Краматорского района Донецкой области. До 9 класса учился в местной общеобразовательной школе №1.

Затем поступил в Славянский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры по специальности – электромонтер контактной сети. После окончания учебы пошел работать по специальности на железную дорогу, а в 2015 году перевелся на Славянскую тепловую электрическую станцию.

В 2017-м он был призван на срочную службу. В 2020 вступил в 81-ю аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины.

О Романе вспоминают, как об общительном человеке, он имел много друзей и всегда шел на помощь. Павший Герой любил читать, особенно по душе ему пришлась фантастика, увлекался велоспортом.

"В памяти родных и друзей навсегда останется веселым, добросердечным человеком, любящим мужем, заботливым сыном, лучшим другом и настоящим примером для своей маленькой дочери", – говорится в сообщении.

Простились с защитником 1 июня в Харькове, в последний путь бойца провели семья и побратимы.

Напомним, 30 мая стало известно о гибели на фронте в Украине 45-летнего польского журналиста Кшиштофа Горжелака. Он был основателем локального портала Nasze Kielce. Журналиста похоронят в Украине. На Родине у него остались мать, отец, брат и дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая Украину, отдал жизнь воин с Полтавщины Василий Бурчило. Герой стал на защиту родной земли в первые дни полномасштабного вторжения, участвовал в боях на разных участках фронта.

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