Ему навсегда будет 23: в боях в Донецкой области погиб молодой защитник из Днепропетровской области. Фото

На российско-украинской войне погиб молодой военнослужащий с Днепропетровщины Даниил Клец. Жизнь Героя оборвалась в Донецкой области, долгое время его считали пропавшим без вести.

Об этом сообщили на Facebook-странице Покровской территориальной громады. Защитнику навсегда останется 23 года.

"Наша громада потеряла еще одного Героя. С глубокой болью и грустью сообщаем, что во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Константинополь Донецкой области погиб наш земляк – Клец Даниил Витальевич", – говорится в сообщении.

Что известно о защитнике

Даниил родился 26 сентября 2001 года в селе Андреевка. Учился в Братской общеобразовательной школе, где его запомнили искренним, доброжелательным, ответственным и активным юношей, который всегда был открытым к людям.

После завершения обучения он поступил в Днепровский центр профессионально-технического образования, где овладел профессиями слесаря по ремонту колесных транспортных средств и электросварщика. Эти специальности требовали настойчивости, выдержки и настоящего мастерства.

"В 2020 году Даниил проходил срочную военную службу. А уже в 2024 году добровольно стал на защиту Украины", – отмечается в сообщении.

Он был вместе с нашим государством, когда оно нуждалось в защите, и встал на оборону родной земли.

С декабря 2024 года Даниил считался пропавшим без вести. Близкие до последнего надеялись на хорошие новости и жили верой в его возвращение, однако впоследствии подтвердилась его гибель. Ему было всего 23 года.

"23 года – целая жизнь впереди, мечты, планы, будущее. Но он отдал самое дорогое – свою жизнь – за Украину, за мирное небо, за каждого из нас", – отметили в Покровской громаде.

Там выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Героя.

"Светлая память мужественному Защитнику. Герои не умирают. Они навсегда остаются в наших сердцах и в истории Украины", – говорится в сообщении.

Прощание с павшим военным состоится в 15.00, 15 мая в городе Днепр в церкви по ул. Набережная Заводская.

