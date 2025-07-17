Ему навсегда будет 20: от полученных на фронте ранений умер защитник с Кировоградщины. Фото

В борьбе за свободу и независимость Украины погиб молодой военнослужащий, пилот БпАК Денис Пильненький из Кировоградской области. Выпускник академии сухопутных войск добровольно подписал контракт с ВСУ и воевал на Донетчине, где получил тяжелое ранение.

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Сердце защитника остановилось в больнице, ему теперь навеки 20 лет. О потере сообщили родные Героя.

"Тебе еще жить и жить, братик. В твои годы люди только начинают чувствовать вкус жизни, но ты ушел защищать нас. Нет слов, чтобы описать ту боль, которая разрывает изнутри. Герои не умирают, ты навеки в наших сердцах... Наш ангел", – написала сестра воина.

Издание "Знаменка city" рассказало, что Денис Сергеевич Пильненький родился 5 мая 2005 года в селе Кировка (ныне Миролюбовка) Маловисковского района Кировоградской области. Учился в местной школе, а после переезда семьи в село Богдановка продолжил обучение в лицее им. И. Г. Ткаченко.

В 2023 году парень сделал важный шаг – поступил в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове. Это был его осознанный выбор – служить Украине.

В мае 2025 года Денис подписал контракт и стал в ряды штурмовой бригады одной из воинских частей ВСУ. К концу месяца молодой воин успешно завершил курс подготовки внешних пилотов беспилотных авиационных комплексов первого класса "Малые" с использованием БПЛА типа "Вампир". В дальнейшем выполнял боевые задачи на передовой, в частности в районе села Дружковка Константиновского района Донецкой области.

В ночь со 2 на 3 июля во время очередного боевого выхода Денис получил тяжелое ранение. Его доставили в Национальный военно-медицинский клинический центр, где врачи почти десять дней боролись за его жизнь. К сожалению, 12 июля 2025 года сердце защитника перестало биться.

"Он был одним из тех, кто, несмотря на юный возраст, выбрал путь защитника Родины – мужественный, сознательный и бескомпромиссный", "Защитник, воин, настоящий патриот... Светлая память и вечное уважение Герою. Герои не умирают – они живут в наших сердцах. О дате и времени захоронения сообщим позже", – отметили в Богдановской громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб 32-летний воин Андрей Свищ из Кировоградской области. С октября 2024 года защитник считался пропавшим без вести, его смерть подтвердили в декабре и только недавно родные смогли достойно попрощаться с Героем.

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