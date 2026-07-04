Ему было всего 27: в боях за Украину погиб пограничник из Житомирской области

В боях за Украину погиб молодой пограничник из Житомирской области Кирилл Немодрук. Жизнь 27-летнего воина оборвалась 15 июня в Донецкой области.

Видео дня

Героя, вернувшегося домой на щите, похоронили в родном Овруче. О потере сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Что известно о Герое

На днях в Овруче навсегда простились с павшим на фронте земляком – воином-пограничником Кириллом Немодруком.

"Он был молодым, сильным, искренним и у него впереди была вся жизнь. Любил футбол, работал с детьми, строил планы на будущее, был надежной опорой для своих родных. Но когда враг вторгся на украинскую землю, Кирилл без колебаний встал на ее защиту. Следуя зову сердца, он выбрал путь воина, подписав контракт с Государственной пограничной службой Украины, и до последнего вздоха оставался верным воинской присяге и своему народу", – отметили в ГСЧС.

Жизнь воина оборвалась 15 июня 2026 года вблизи населённого пункта Новый Донбасс в Донецкой области: Кирилл погиб в бою, защищая свободу, независимость и будущее Украины от российского вторжения.

Герою было всего 27 лет.

"Склоняем головы перед подвигом Героя, который отдал самое дорогое – свою жизнь – за то, чтобы украинцы жили на своей земле под мирным небом. Его мужество, отвага и самопожертвование навсегда останутся примером истинного патриотизма и безграничной любви к Родине. Искренне соболезнуем родным, близким, друзьям и сослуживцам Кирилла. Никакие слова не способны утешить от боли этой утраты, но вся Украина разделяет ваше горе. Вечная память и слава воину-пограничнику Кириллу Немодруку. Герои не умирают. Они навсегда остаются в строю и в памяти народа", – добавили в ГСЧС.

Там также показали фотографии с похорон Героя.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб сотрудник Чернобыльской АЭС Александр Яцочка. Жизнь защитника оборвалась 1 июля в Сумской области.

Дома папу, который встал на защиту Украины ещё в 2022 году, ждала маленькая доченька.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!