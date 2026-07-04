Без отца осталась маленькая дочь: на войне погиб сотрудник Чернобыльской АЭС. Фото

В бою за Украину погиб работник цеха по переработке радиоактивных отходов Чернобыльской АЭС Александр Яцочка. Он защищал родную землю в рядах Вооруженных сил с мая 2022 года, жизнь воина оборвалась в Сумской области 1 июля.

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Дома Александра ждала маленькая дочь. О потере сообщило Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС2.

Что известно о Герое

"Чернобыльская АЭС с глубокой скорбью сообщает о невосполнимой утрате. 1 июля 2026 года во время выполнения боевого задания на Сумском направлении погиб работник цеха по переработке радиоактивных отходов ГСП "Чернобыльская АЭС" Яцочка Александр Валерьевич, который отдал свою жизнь за свободу, независимость и территориальную целостность Украины", – говорится в сообщении.

Александр Яцочка родился 11 сентября 1991 года.

В 2018 году он присоединился к коллективу Чернобыльской АЭС. А в мае 2022 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать свою страну.

"Добрый, искренний, всегда улыбчивый – именно таким Александр навсегда останется в памяти коллег, друзей и знакомых. Он добросовестно выполнял свою работу, ответственно относился к каждому делу и был человеком, на которого всегда можно было положиться. Самой большой гордостью и любовью его жизни была восьмилетняя дочь, для которой он был лучшим в мире папой", – говорят в ГСП "Чернобыльская АЭС".

Коллектив ЧАЭС выразил искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя, павшего в бою с врагом.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб 36-летний телеоператор из Днепра Александр Вернигоров. Коллеги-телевизионщики вспоминают: он был настоящим профессионалом своего дела, увлеченным работой, прямолинейным и сосредоточенным на том, что делал.

В июле 2022 года Александр Вернигоров добровольно вступил в ряды Вооружённых сил Украины. А спустя почти четыре года, 28 июня 2026-го, воин принял участие в своём последнем бою на Харьковщине. У него остался 11-летний сын.

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