Ємкість и ємність: как правильно говорить по-украински
На обозначение способности определенного объекта вместить какое-то количество определенного вещества можно встретить две очень украинских похожих лексемы "ємність" и "ємкість".. А еще существует слово "місткість". Неужели все они – абсолютные синонимы между собой?
На самом деле нет. OBOZ.UA изучил словари и советы языковедов. Вот что они говорят по этому поводу.
Ємність
Профессор Александр Пономарив рекомендовал употреблять это слово, чтобы перевести русские лексемы "емкость" или "бак". Им можно обозначить меру возможного содержимого и единицах массы или объема.
"Ємність пляшки для питної води – 5 літрів"
Также словом "ємність" называют некоторые закрытые сооружения или устройства для хранения различных субстанций – сыпучих веществ, жидкостей и т.д. Ємністю может быть банка, бассейн или зернохранилище, например.
"Складіть всі залишки в одну ємність"
Третье значение слова – это физический термин. Им можно описать количество электричества, которое изменяет электрический потенциал проводника на одну единицу.
Місткість
Это слово может использоваться как синоним "ємності". А еще описывать способность вместить определенное количество чего-нибудь.
"Місткість нашого концертного майданчика – 1,5 тисячі осіб"
Ємкість
Как отмечает доктор филологических наук Светлана Ермоленко, этим словом нельзя заменить слово "місткість". В таком случае его употребление будет неправильным. Единственный способ правильно употребить это слово – это в качестве физического термина.
"При підсиленні вищих частот звукового діапазону значну роль відіграють так звані міжелектродні ємності лампи"
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