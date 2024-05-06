Ємкість и ємність: как правильно говорить по-украински

На обозначение способности определенного объекта вместить какое-то количество определенного вещества можно встретить две очень украинских похожих лексемы "ємність" и "ємкість".. А еще существует слово "місткість". Неужели все они – абсолютные синонимы между собой?

На самом деле нет. OBOZ.UA изучил словари и советы языковедов. Вот что они говорят по этому поводу.

Ємність

Профессор Александр Пономарив рекомендовал употреблять это слово, чтобы перевести русские лексемы "емкость" или "бак". Им можно обозначить меру возможного содержимого и единицах массы или объема.

"Ємність пляшки для питної води – 5 літрів"

Также словом "ємність" называют некоторые закрытые сооружения или устройства для хранения различных субстанций – сыпучих веществ, жидкостей и т.д. Ємністю может быть банка, бассейн или зернохранилище, например.

"Складіть всі залишки в одну ємність"

Третье значение слова – это физический термин. Им можно описать количество электричества, которое изменяет электрический потенциал проводника на одну единицу.

Місткість

Это слово может использоваться как синоним "ємності". А еще описывать способность вместить определенное количество чего-нибудь.

"Місткість нашого концертного майданчика – 1,5 тисячі осіб"

Ємкість

Как отмечает доктор филологических наук Светлана Ермоленко, этим словом нельзя заменить слово "місткість". В таком случае его употребление будет неправильным. Единственный способ правильно употребить это слово – это в качестве физического термина.

"При підсиленні вищих частот звукового діапазону значну роль відіграють так звані міжелектродні ємності лампи"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая разница между украинскими словами "зоря" и "зірка".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.