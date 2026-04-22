Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова сделала заявление о перспективах возвращения российских спортсменов на международные соревнования. 53-летняя приспешница диктаторского режима Владимира Путина, которая служит в звании подполковника в армии российских оккупантов, уверена, что допуск россиян на международные старты будет возможен только после завершения войны с Украиной, а отношение к РФ со временем изменится в лучшую сторону.

"Норвежцы ложатся костьми, чтобы нас никуда не пустить. Бороться с ними и обсуждать что-то смысла пока нет. Пока мы не победим в "СВО", нас не допустят до международных соревнований. После Великой Отечественной войны все стало на свои места", – сказала Ишмуратова в интервью местным пропагандистам.

Она также провела параллели с послевоенным периодом, отметив, что после него ситуация в спорте якобы нормализуется: "Россия перестанет быть плохой, с нами все захотят разговаривать и даже заигрывать".

Высказывание вызвало резкую реакцию в комментариях пользователей. Часть фанаты высмеяли слова путинистки, заявив, что подобные сравнения выглядят некорректно и не отражают текущую спортивную реальность.

В сети российские пользователи высмеяли экс-спортсменку, а формулировки про "победу" назвали расплывчатыми и лишёнными конкретного смысла.

В комментариях звучали резкие оценки в адрес самой спортсменки. Часть аудитории реагировала ещё жёстче, называя подобные высказывания попыткой подогнать реальность под политические лозунги.

Также обсуждалась сама идея возвращения в спорт: пользователи спорили, что именно подразумевается под "победой" и почему это должно влиять на допуск спортсменов. Многие фанаты предположили, что подобные заявления только усиливают негативное отношение к российскому спорту и не приближают его возвращение на международную арену.

Международный союз биатлонистов ранее подтвердил, что российские спортсмены отс

транены с 2022 года, а решение по их допуску остаётся неизменным.

