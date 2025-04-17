'Его будущее украла война': в боях на Покровском направлении погиб 27-летний защитник из Кривого Рога. Фото

11 апреля 2025 во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военнослужащий из Кривого Рога - Александр Остапчук. Ему было 27 лет.

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Его будущее украла война, развязанная Россией. Об этом сообщает политехнический профессиональный колледж Криворожского национального университета.

Александр был выпускником ВСП "Политехнический профессиональный колледж КНУ", где учился по специальности "Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация тягового подвижного состава" (группа 12 3/9 ЛГ).

После начала полномасштабной войны вступил в ряды ВСУ. Погиб в Донецкой области, во время артиллерийского обстрела.

"Александр героически погиб 11 апреля 2025 года на Покровском направлении Донецкой области во время выполнения боевого задания. Ему было всего 27 лет…" - сообщили в учебном заведении.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб 55-летний воин Александр Тарасенко из Винницы. Он добровольцем пошел воевать на второй день полномасштабного российского вторжения и три года защищал Украину в составе 59-й отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка.

В Черкассах провели в последний путь младшего сержанта Якова Лютенко, сражавшегося с российскими оккупантами. Защитник погиб в Запорожье, получив многочисленные огнестрельные ранения.

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