Ему навсегда останется 26 лет: на войне погиб морпех из Тернопольской области. Фото

На войне погиб морской пехотинец из Тернопольской области Петр Яворский. Жизнь отважного воина оборвалась еще в июне 2026 года.

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О тяжелой утрате на своих страницах в Facebook сообщили Ульяна Демьянчук и Андрей Ковальчук. До своего дня рождения 26-летний защитник не дожил три дня.

"Снова печальная весть всколыхнула наш поселок Костильники. Еще один Воин света пополнил ряды Небесного войска", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Яворский Петр Сергеевич родился 14 июня 1999 года, проживал в селе Костильники. Во время службы в армии занимал должность наводчика отделения морской пехоты взвода морской пехоты роты морской пехоты батальона морской пехоты.

Сердце воина остановилось 11 июня вблизи населенного пункта Разлив Донецкойобласти. У защитника осталась мать. О времени прощания с Героем на щите сообщат позже.

"Приход храма Преподобной Параскевы выражает искренние соболезнования семье погибшего! Мы разделяем с вами боль вашей утраты! Пусть Господь примет душу погибшего воина-героя в Свои любящие объятия! Вечная память и слава Герою!" – отмечается в сообщении.

Напомним, на войне, во время возвращения с первого боевого выхода, погиб 19-летний военнослужащий Артем Синевич. Группа, в составе которой находился защитник, наступила на вражескую противопехотную мину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на фронте погиб военнослужащий из Днепропетровской области Евгений Головченко. Жизнь смелого воина оборвалась в День Независимости Украины – 24 августа 2026 года в Донецкой области.

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