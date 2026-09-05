"Черное крыло боли": на Донетчине погиб воин из Полтавской области

На войне против российских оккупационных войск погиб воин из Полтавской области Сергей Данич. Почти десять месяцев он считался пропавшим без вести при исполнении воинского долга, но, к сожалению, чуда не произошло, и ДНК-экспертиза подтвердила гибель защитника.

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Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания в районе города Покровск. Об этом сообщили на странице Оржицкого поселкового совета в Facebook.

Что известно о Герое

Сергей Павлович Данич родился 23 июля 1982 года в селе Вакуловка в Одесской области. Там прошли его детство и школьные годы, там он сформировался как трудолюбивый и ответственный человек. В 2009 году Сергей женился на своей возлюбленной Вере, уроженке Чутовки в Оржицкой поселковой громаде Лубенского района Полтавской области.

Семья переехала в Полтавскую область, где Сергей обрел свой дом и стал неотъемлемой частью громады. У супругов родилось трое детей.

Мужчина никогда не гнушался тяжелого труда, работал на разных работах, в том числе и на кирпичном заводе в селе Тарасовка. Все, кто знал Сергея, вспоминают его с особой теплотой.

"Он был чрезвычайно общительным, искренним, открытым и всегда готовым прийти на помощь. Для односельчан он останется надежным товарищем, а для своей семьи – заботливым, любящим отцом и крепкой опорой", – говорится в сообщении.

27 июня 2025 года Сергей Данич был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Он служил честно, смело и преданно, рассказали в поселковом совете. 5 ноября 2025 года во время выполнения боевого задания в районе Покровска в Донецкой области солдат, стрелок – номер обслуги 3-го парашютно-десантного отделения принял свой последний бой.

"И только теперь, после изнурительных месяцев неизвестности, Герой наконец обретет вечный покой и будет похоронен по христианскому обычаю со всеми воинскими почестями. По желанию родных он "на щите" вернется в родной село в Одесской области, а 9 сентября найдет свое последнее пристанище рядом с родителями", – сообщили в поселковом совете.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Ильин с позывным "Тимати" погиб во время выполнения боевого задания вблизи села Троицкое Покровского района Донецкой области. Более года его официально считали пропавшим без вести, а впоследствии ДНК-экспертиза подтвердила личность погибшего.

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