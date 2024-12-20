Два года смелости: как Brave Inventors строят технологическое будущее украинского miltech-сектора

Brave Inventors – некоммерческая акселерационная платформа для инноваций в сфере defense tech. Она помогает изобретателям на пути создания оборонных технологий: от прототипирования и бета-тестирования до привлечения инвестиций и выхода на глобальные рынки.

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И уже второй год платформа объединяет команды разработчиков, инвесторов и партнеров, обеспечивая технологическое преимущество Украине. В этом году команда подытожила свои достижения и опросил украинских производителей, чтобы определить ключевые вызовы и перспективы разработчиков.

Тренды украинского miltech сектора

Опрос среди команд Brave Inventors стал инсайтом в этом году. Он позволил не только углубиться в реальные вызовы, потребности и запросы украинских изобретателей, но и адаптировать стратегию развития платформы, отвечая на реальную проблематику. Вот ключевые результаты:

Кто стоит за разработками? Большинство украинских производителей – это специалисты от 36 до 45 лет (44,4%) и 26-35 лет (33,3%). Больше всего представителей с опытом в гражданском производстве – 38,9%, а также в сфере IT и логистики. Это свидетельствует о мультидисциплинарности команд и готовности использовать опыт из разных отраслей.

В чем фокусируются изобретатели?

Поле разработок украинского милтек-рынка сегодня выглядит так:

Около 50% команд работают над дронами и беспилотными системами – ключевой фокус развития.

команд работают над – ключевой фокус развития. 22,2% сосредоточены на транспортных решениях .

сосредоточены на . Остальные команды занимаются РЕБ, поиском мин, программным обеспечением и прочим.

Поражающая скорость

Украинские милтек-разработчики демонстрируют невиданную гибкость. 83,3% команд прошли путь от идеи до тестирования менее чем через год. А 61,1% способны изготовить продукт за месяц.

Что мешает расти?

Среди основных вызовов:

Нехватка кадров – 19,03%

– 19,03% Нехватка финансирования – 16,7%

– 16,7% Проблемы с бронированием – 14,3%

При этом 44,4% команд отметили, что для перехода на следующий этап развития им необходимо только 100-500 тысяч долларов США.

Несмотря на это, 100% респондентов продолжают финансировать свои проекты из собственных средств. Среди дополнительных источников – государственные гранты и поддержка инвесторов (по 33,3%).

Почему изобретатели выбирают Brave Inventors

Участники опроса отметили несколько ключевых аспектов платформы, делающих ее незаменимой для милтек-команд. Среди них:

Нетворкинг и партнерства, открывающие новые возможности для сотрудничества.

Маркетинговая и PR-поддержка, помогающая заявить о своих разработках.

Доступ к менторам и инвесторам, позволяющий масштабировать проекты и достигать следующих этапов развития.

Brave Inventors поддерживает украинские милтек-команды, создающие инновации для обеспечения эффективности военных операций. Технологические решения, разработанные командами, помогают решать ключевые задачи оборонного сектора, повышая его результативность и адаптивность в современных условиях.

Также Brave Inventors в 2024 году:

Поддерживали инновации более 150 прямых запросов на закупку разработок украинских производителей от воинских частей, фондов и волонтерских инициатив.

Инвестировали : успешный раунд финансирования для производителей военных багги, переговоры с международным венчурным фондом и организация серии переговоров "инвестор-производитель".

: успешный раунд финансирования для производителей военных багги, переговоры с и организация серии переговоров "инвестор-производитель". Донатили : передано более 350 тысяч гривен донатов на нужды армии – организована закупка дронов, средств связи.

: передано более донатов на нужды армии – организована закупка дронов, средств связи. Организовывали : организация испытаний на "Железном полигоне" , что стало отправной точкой для кодификации многих разработок.

: организация испытаний на , что стало отправной точкой для кодификации многих разработок. Участвовали в глобальных событиях и международных выставках: представление платформы и первого инвестиционного каталога Brave inventors на одном из крупнейших мировых экспо беспилотных систем UMEX-2024 в Абу-Даби, участие в дискуссионной панели посвященной инвестициям на Carpathian Sea Democracy Week.

Brave Inventors организовали приглашение для команд на такие события, как:

IDEX-2025 (ОАЭ, Спецтехноэкспорт),

(ОАЭ, Спецтехноэкспорт), EUROSATORY (Франция, Спецтехноэкспорт),

(Франция, Спецтехноэкспорт), DRONETECH 2024 (Польша, EEN),

(Польша, EEN), INVESTMAN EXPO (Украина),

(Украина), CES 2025 (США, DroneUA),

(США, DroneUA), Commercial UAV Expo 2024 (США, DroneUA).

Эти мероприятия позволяют украинским разработчикам продемонстрировать свои инновации, привлечь новых партнеров и открыть новые горизонты для сотрудничества.

Платформа не только дает технологический толчок, но и открывает доступ к связям, инвесторам и рынкам. Второй год работы Brave Inventors показал конкретные результаты: платформа стала активным коммьюнити, объединяющим производителей, инвесторов и партнеров для развития украинских милтек-решений. Brave Inventors помогает командам на каждом этапе от создания прототипов до привлечения финансирования и выхода на рынок. Кроме того, платформа выступает местом взаимодействия, где волонтеры, военные и фонды находят необходимые технологические решения для фронта.

Поддерживайте украинских изобретателей, инвестируйте в инновации и становитесь частью перемен, приближающих нашу победу.