Два года смелости: как Brave Inventors строят технологическое будущее украинского miltech-сектора
Brave Inventors – некоммерческая акселерационная платформа для инноваций в сфере defense tech. Она помогает изобретателям на пути создания оборонных технологий: от прототипирования и бета-тестирования до привлечения инвестиций и выхода на глобальные рынки.
И уже второй год платформа объединяет команды разработчиков, инвесторов и партнеров, обеспечивая технологическое преимущество Украине. В этом году команда подытожила свои достижения и опросил украинских производителей, чтобы определить ключевые вызовы и перспективы разработчиков.
Тренды украинского miltech сектора
Опрос среди команд Brave Inventors стал инсайтом в этом году. Он позволил не только углубиться в реальные вызовы, потребности и запросы украинских изобретателей, но и адаптировать стратегию развития платформы, отвечая на реальную проблематику. Вот ключевые результаты:
Кто стоит за разработками? Большинство украинских производителей – это специалисты от 36 до 45 лет (44,4%) и 26-35 лет (33,3%). Больше всего представителей с опытом в гражданском производстве – 38,9%, а также в сфере IT и логистики. Это свидетельствует о мультидисциплинарности команд и готовности использовать опыт из разных отраслей.
В чем фокусируются изобретатели?
Поле разработок украинского милтек-рынка сегодня выглядит так:
- Около 50% команд работают над дронами и беспилотными системами – ключевой фокус развития.
- 22,2% сосредоточены на транспортных решениях.
- Остальные команды занимаются РЕБ, поиском мин, программным обеспечением и прочим.
Поражающая скорость
Украинские милтек-разработчики демонстрируют невиданную гибкость. 83,3% команд прошли путь от идеи до тестирования менее чем через год. А 61,1% способны изготовить продукт за месяц.
Что мешает расти?
Среди основных вызовов:
- Нехватка кадров – 19,03%
- Нехватка финансирования – 16,7%
- Проблемы с бронированием – 14,3%
При этом 44,4% команд отметили, что для перехода на следующий этап развития им необходимо только 100-500 тысяч долларов США.
Несмотря на это, 100% респондентов продолжают финансировать свои проекты из собственных средств. Среди дополнительных источников – государственные гранты и поддержка инвесторов (по 33,3%).
Почему изобретатели выбирают Brave Inventors
Участники опроса отметили несколько ключевых аспектов платформы, делающих ее незаменимой для милтек-команд. Среди них:
- Нетворкинг и партнерства, открывающие новые возможности для сотрудничества.
- Маркетинговая и PR-поддержка, помогающая заявить о своих разработках.
- Доступ к менторам и инвесторам, позволяющий масштабировать проекты и достигать следующих этапов развития.
Brave Inventors поддерживает украинские милтек-команды, создающие инновации для обеспечения эффективности военных операций. Технологические решения, разработанные командами, помогают решать ключевые задачи оборонного сектора, повышая его результативность и адаптивность в современных условиях.
Также Brave Inventors в 2024 году:
- Поддерживали инновации более 150 прямых запросов на закупку разработок украинских производителей от воинских частей, фондов и волонтерских инициатив.
- Инвестировали: успешный раунд финансирования для производителей военных багги, переговоры с международным венчурным фондом и организация серии переговоров "инвестор-производитель".
- Донатили: передано более 350 тысяч гривен донатов на нужды армии – организована закупка дронов, средств связи.
- Организовывали: организация испытаний на "Железном полигоне", что стало отправной точкой для кодификации многих разработок.
- Участвовали в глобальных событиях и международных выставках: представление платформы и первого инвестиционного каталога Brave inventors на одном из крупнейших мировых экспо беспилотных систем UMEX-2024 в Абу-Даби, участие в дискуссионной панели посвященной инвестициям на Carpathian Sea Democracy Week.
Brave Inventors организовали приглашение для команд на такие события, как:
- IDEX-2025 (ОАЭ, Спецтехноэкспорт),
- EUROSATORY (Франция, Спецтехноэкспорт),
- DRONETECH 2024 (Польша, EEN),
- INVESTMAN EXPO (Украина),
- CES 2025 (США, DroneUA),
- Commercial UAV Expo 2024 (США, DroneUA).
Эти мероприятия позволяют украинским разработчикам продемонстрировать свои инновации, привлечь новых партнеров и открыть новые горизонты для сотрудничества.
Платформа не только дает технологический толчок, но и открывает доступ к связям, инвесторам и рынкам. Второй год работы Brave Inventors показал конкретные результаты: платформа стала активным коммьюнити, объединяющим производителей, инвесторов и партнеров для развития украинских милтек-решений. Brave Inventors помогает командам на каждом этапе от создания прототипов до привлечения финансирования и выхода на рынок. Кроме того, платформа выступает местом взаимодействия, где волонтеры, военные и фонды находят необходимые технологические решения для фронта.
Поддерживайте украинских изобретателей, инвестируйте в инновации и становитесь частью перемен, приближающих нашу победу.